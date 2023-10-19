认购需求增28% 最新一年期国库券收益率略跌至3.7%

分析师认为，现在是投资新元债券市场的好时机，可锁定较高收益率，未来还有潜力取得资本回报。

最新发行规模为45亿元的一年期国库券，吸引到119亿元的认购，认购率相当于2.65倍。这批债券将于10月24日发行。投资者教育平台Beansprout总裁黄杰伦接受《联合早报》访问时指出，这一次国库券的认购需求非常高，比起上一批的93亿元高出28%。

他说，除了市场利率走势和美国联邦储备局对未来加息的看法，国库券收益率主要由市场供应（发行额）和需求（认购额）决定。强劲的市场需求，会拉低国库券收益率。

今年政府一共发行了四批一年期国库券，星期四（10月19日）截止拍卖的是今年最后一批，截止收益率（cut-off yield）略跌至3.7%。上一批于8月1日发行的一年期国库券，截止收益率则为3.74%。

黄杰伦预计，接下来的国库券收益率会保持在较高水平，美国联邦储备局未来的政策走向及中东局势的发展是关键，若后者推高油价致使通货膨胀率持高，利率会在更长时期里维持在高水平。

另一方面，今年接下来还有五批六个月国库券发行。

瀚亚投资：现在是投资新元债券好时机

资产管理公司瀚亚投资（Eastspring Investments）研究团队认为，现在是投资新元债券市场的好时机，投资者可锁定较高的收益率，未来还有潜力取得资本回报。

瀚亚投资指出，美联储的鹰派基调使10年期新元政府债券收益率创下3.47%的年内新高，此前六个月国库券收益率也一度突破4%。

在评级最高的AAA级主权国家中，新加坡政府债券的收益率相对有吸引力。与此同时，新元企业债券市场今年的新发行量有所下降，更支持了新元债券的收益率。

瀚亚投资说，投资者对稳定货币的优质资产的偏好有利于新元债券。Markit iBoxx ALBI新加坡总回报指数今年迄今已上涨 0.41%，去年同期是下跌9.9%。

瀚亚投资相信投资者对新元债券的需求将保持强劲，尤其是优质债券发行商。团队看好新元债券的相对低波动性和稳定的信贷基本面。一旦全球宽松货币政策周期启动，债券投资者也将受益于资本增值。因此，现在是锁定当前较高债券收益率的大好时机，投资者可投资优质发行商的债券，如新加坡政府债券和投资级别新元企业债券。

“新元债券市场是亚洲最发达的债券市场之一，可以在稳定投资者的投资组合方面发挥关键作用，同时在通胀加剧和增长放缓风险的背景下，提供有吸引力的收入水平。”