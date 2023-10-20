金管局指示星展花旗彻查服务中断事故

新加坡金融管理局（MAS）已指示星展银行和花旗银行彻底调查最近的银行服务中断事故，并表示在收集到必要的事实信息之后，它将采取适当的监管行动。

金管局星期四（10月19日）回应媒体询问时也指出，它要求所有银行，确保关键系统和为客户提供的服务中断时，须具有良好的恢复能力。

金管局也要求银行部署备用数据中心和系统，并且定期进行测试，以确保这些关键系统和服务能在中断后四小时内恢复。此外，任何银行因关键系统故障失灵而对银行运作或顾客服务造成影响的时间，在任何12个月的周期内不得超过四小时。

文告也说，数据中心不属于金管局管制。金管局期望银行与数据中心供应商签署合同协议，其中须包括金管局在系统可用性（system availability）方面的要求。

它指出，2023年10月14日，星展银行、花旗银行新加坡分行和花旗银行新加坡有限公司（花旗银行），在主要的数据中心无法正常运行后，启动了备用数据中心。

然而，银行未能在规定的时间内使系统完全恢复。金管局已指示两家银行对未能这样做的原因进行彻底调查，并且将在收集到必要的事实信息后采取适当的监管行动。

金管局指出，没有任何资讯科技（IT）系统是绝对可靠的。在因IT故障导致服务中断的情况下，银行和客户应该采取应急措施。

金管局表示，（这次事故时）银行采取了延长营业时间和信用卡交易替代安排等应急措施，以减少对客户的影响。

它说，作为备用方案，顾客可以有备用支付服务供应商，并携带一些现金。在最近的服务中断期间，许多受影响的顾客通过选择备用支付服务供应商或使用现金，减少了不便。

根据媒体报道，星展银行和花旗银行的银行服务是受到数据中心供应商易昆尼克斯（Equinix）提升本地一个数据中心的影响。在系统提升后，数据中心的冷却系统出现技术问题，导致一些地方的温度上升，影响数据中心租户的业务运作。

星展银行的数码和线下银行服务，从星期六（10月14日）下午3时起中断多时。新加坡花旗银行星期六晚上7时左右也在脸书贴文，证实手机应用和网上银行暂时无法使用。

星展银行的网上银行、PayLah!应用等所有服务，以及花旗银行的各项服务于星期天（10月15日）上午恢复正常。

星展银行发言人星期四回答媒体询问时说：“服务从10月14日星期六晚上7点开始逐步恢复。企业网上银行在晚上7时刚过就恢复了，大多数自动提款机（ATM）在晚上8时30分左右恢复正常运行。到星期天凌晨（10月15日），所有服务都已完全恢复。”

“我们制定了稳健的业务恢复计划，并在全岛设有数据中心。 在这种情况下，数据中心的快速过热触发我们的系统突然关闭，从而延迟了全面恢复过程。对于给大家带来的不便，我们再次向所有顾客表示歉意。”

花旗银行发言人在星期三（10月18日）的文告中说：“我们确认所有服务在第二天早上已完全恢复。所有应用现在都已恢复，功能也已测试，而且我们会根据需要继续与监管机构合作。花旗银行非常重视我们基础设施的韧性，我们将从这次事件中吸取经验教训，不断改进。我们感谢客户的耐心和理解。”