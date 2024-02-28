华侨去年净利涨27％首破70亿元 每股派息增加21％

第四季净利逊于市场预期，华侨股价盘中一度跌3％至12.9元，闭市时报13.01元，跌幅收窄至2.25％。

华侨银行去年全年净利增长27％至70亿2000万元，首次突破70亿元。然而，保险收入减少，联营公司贡献的盈利也减少，集团去年第四季净利，比第三季减少了10％至16亿2000万元，但较前年同期增加12％。

第四季净利逊于市场预测的17亿元，星期三（2月28日）开市后，华侨股价即走弱，盘中一度跌3％至12.9元，闭市时报13.01元，跌幅收窄至2.25％。

华侨银行第四季业绩表现

集团董事会建议派发每股42分的年终股息，全年每股派息82分，比2022年增加21％，股息派发率约是全年净利的53％。股息派发日是5月21日。

华侨指出，多元化的收入来源带动增长，去年全年的总收入上升到135亿元的新高。净利息收益率（NIM）增加37个基点至2.28％，净利息收入同比增加25％至96亿5000万元，创历来新高。

贷款相关和信用卡收费也有所增长，但由于投资情绪低迷，拖累财富管理相关收费，整体收费收入同比减少3％至18亿零400万元。

集团行政总裁黄碧娟在业绩说明会上指出，华侨全年净利连续两年创新高，也按计划实现集团设定的目标。华侨去年宣布，要在既有的增长基础上，三年内增加额外30亿元营收，去年营收就额外增加了5亿元。

黄碧娟透露，将在今年下半年宣布另一个三年计划。

她也说，整体不良贷款比率在过去两年呈下降趋势，“我对贷款素质感到满意，没有任何行业出现系统性压力”。

延续去年发布的股息政策，集团承诺，今年的股息派发率将维持在50％。

展望这一年，黄碧娟说：“2024年比2023年更具挑战，有许多不确定因素，全球经济增长将放缓，但我们预期亚洲的表现将优于全球平均。”

净利息收益率预计走低

她也表明，集团将密切留意地缘政治的冲击，并关注高利率环境对客户的影响。如果美国联邦储备局今年下半年开始减息，华侨今年的净利息收益率预计放缓到2.2％至2.25％。

外部需求疲弱，今年的贷款增长预计只有低个位数。黄碧娟认为，部分领域依然提供增长机会，例如能源、电力与公用事业、科技与数码基础设施、特定用途学生宿舍等。

黄碧娟也说，投资组合没有出现结构性的弱点，全年信贷成本预估20至25个基点。

去年华侨的信贷成本为20个基点。截至12月31日，不良贷款比率为1％，同比减少0.2个百分点，一级资本充足率（CET1）同比增加0.7个百分点至15.9％。

星展集团研究分析师林瑞雯接受《联合早报》采访时指出，华侨的资本充裕，投资者对派息有更高期待。“即使华侨增加全年派息，股息派发率达53％，这在很大程度上已在市场预料之中。”