日本领涨亚太股市 海指微跌0.19%

得益于美国通胀数据符合市场预期，美国股市在隔夜交易中获得提振，带动局部亚太地区股市星期五（3月1日）上涨。然而，新加坡海峡时报指数小幅下跌6.09点，跌幅为0.19%，收报于3135.76点。

东京股市因日元持续贬值以及科技板块前景的改善而领涨，涨幅达到1.90%。辉立证券财富经理黄俊凯接受《联合早报》访问时说：“日本股市最近达到了历史新高，（投资者）对日本股市持乐观态度的一个重大原因是制造业的创纪录企业盈利。上市的日本制造商在（去年）4月至12月期间的净利，同比增长超过20%。”

市场期待下周会议可能带来积极成果，推动中国股市上涨，上海和深圳股市分别上扬0.39%和1.08%。与此同时，紧密相关的香港股市也攀高0.47%。马银证券（香港）零售研究部主管李韵仪认为，中国市场的积极情绪，来自于中国在线游戏监管机构批准众多新游戏的好消息。

悉尼股市上涨0.60%，主要由当地采矿公司推动。与此同时，台湾和首尔均轻微下跌，跌幅分别为0.16%和0.37%。

本地股市全天交易量达21亿4000万股，交易额13亿6000万元。上升股274只，下跌股278只。

海指成份股跌多升少，19只股价下跌，八只上扬，三只持平。

香港置地（Hongkong Land）下挫4.14%，跌幅最大，闭市报3.24美元，怡和控股（JMH）下滑3.39%至40.49美元，华业集团（UOL）滑落2.72%至5.73元。

领涨的成份股包括：海庭（Seatrium）起5.56%至0.095元，扬子江船业（YZJ Shipbuilding）走高2.29%至1.79元，新翔集团（SATS）上扬1.53%至2.66元。

凯德印度信托以约1亿2464万元收购新项目

个股消息方面，凯德印度信托（CapitaLand India Trust，简称CLINT）开市前公布，信托已完成对一项位于印度浦那（Pune），占地140万平方英尺的多租户资讯科技经济特区（IT SEZ）项目的收购。信托以大约77亿3000万印度卢比（约1亿2464万新元）的数额收购了此项目。信托闭市上扬2.97%至1.04元。

胡金标控股（OKP Holdings）闭市后宣布，集团已从陆路交通管理局（LTA）获得一份价值约4450万元的合约，负责翻新人行道，确保安全通行。合约将使集团当前的净建筑在手订单数额提升至约6亿5650万元。集团闭市涨2%至0.255元。

佳晟控股（Chasen Holdings）在星期五申请暂停交易后宣布，集团已同意以6740万1360元出售运输和物流资产给瑞士物流巨头公司德迅集团（Kuehne+Nagel）。集团在做出宣布后申请恢复交易，闭市涨5.32%报0.099元。