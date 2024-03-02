减息预期降低 固定收益产品收益率回升

市场对减息预期降低，导致多个投资产品如国库券和政府债券的收益率上升。分析师认为，接下来高位利率将继续维持，短期固定收益产品的回报率会保持稳定，长期产品的回报率具有上涨空间。

最新一批新加坡储蓄债券（SSB）利率回弹，4月发行的这批首年利率为2.95％，10年平均利率达到3.04％，分别比3月的2.74％和2.88％高。

星期二（2月27日）拍卖的五年和20年期新加坡政府债券（SGS）截止收益率分别达3.09％和3.08％，也比年初来得高。

至于国库券（T-bill），收益率在年初下跌一轮后继续回升，将于3月5日发行的六个月国库券的截止收益率是3.8％，较上一批高了14个基点，并且为去年11月以来最高。

随着国库券收益率上升，散户投资者需求也有所增加。副总理兼财政部长黄循财近期在国会透露，国库券每次发行时分配给散户认购的比率，从2022年的约13％，上升至今年的约46％。

Bondsupermart债券研究部分析员黄田昭在与《联合早报》的采访中说，这些固定收益产品的收益率回升主要是由美国国债收益率上升推动。

他说：“投资者日益意识到通胀形势比预期的更具粘性，因此美国利率也将在高位维持更久。在2月初时，市场认为今年将有六次降息，而现在却认为只有三次。”

在一系列经济数据冲击下，美国联邦储备局降息预期不断遭到打压，最早将在3月降息的希望已经几近破灭。根据芝加哥商业交易所FedWatch工具的数据，市场认为3月降息的可能性仅为3％，5月降息的可能性为24.3％，6月降息的可能性达53.4％。

六个月国库券收益率 或在3.7%至3.9%

黄田昭指出，当前通胀方面仍然存在一些上行风险，比如全球能源安全面临不确定性、持续强劲的劳动力市场导致工资增长、以及去全球化等结构型因素。在美国经济增长保持韧性的情况下，预计美联储不会在今年上半年降息。六个月国库券的收益率接下来可能会在3.7％到3.9％的区间徘徊，较长期债券产品的收益率也有小幅走高的空间。

财务规划公司Providend财务规划师卓智涵建议，部分应急资金或短期内（一到两年内）可能需要的资金可以投资于国库券中。由于其收益率可能不会一直保持在这样的水平，所以长期来看，还是股票等工具可更有效地对抗通胀，为投资者提供实际回报。