谢绝粉红税 当精明消费女王

身为女消费者，你是否经常面对商家的“有色”眼光，认为你不介意为喜欢的物品付更高价格？譬如，如果商品的颜色是你所偏爱的粉色系，价钱更高。反观阳刚色系同类商品，价格较便宜。女消费者为面向她们的产品和服务支付的溢价，俗称“粉红税”（pink tax）。有些人抱怨，这是一种性别歧视，但也有些人觉得，这只是市场供需，女性对某些产品需求高，自然要付出代价。身为女人难道就要忍受“看人下菜”的待遇？在三八妇女节前夕，让我们学会做个精明的消费者，对“粉红税”说不！

理财专家王会娴留意到，药房售卖的班纳杜（Panadol）药物分三种类别——普通班纳杜、经期班纳杜和速效班纳杜，一盒20颗药丸的价格分别是7.65元、9.70元和11.05元。乍看之下，女性消费者会有这么一个疑问：同样是止痛药，为何缓解痛经的药比普通止痛药贵？

若细看药品成分，这三种止痛药中用于治疗疼痛与发热的药物——扑热息痛（paracetamol）剂量没差别，一样都是500毫克。不同的是，经期班纳杜添加了能够缓解腹胀和水肿的药物帕马溴（pamabrom）；速效班纳杜则添加了钠（sodium）。

王会娴是尚乘集团旗下保险科技公司AMTD PolicyPal和理财分析网站ValueChampion总裁。她接受《联合早报》访问时说：“提出这个例子是要说明，这是关乎如何做出明智和经深思熟虑的决定，而不是看到产品使用‘经期’字眼就买下它，之后归咎于这是性别歧视定价。”