长期投资比推断市场走向更有效益

去年市场出现许多出乎意料的事，全球股市取得双位数涨幅，标准普尔500指数（S&P 500 Index）上涨26%，纳斯达克指数（Nasdaq）更是暴升55%。这一切都在美国联邦储备局近40多年来加息步伐最快的背景下发生。

尽管如此，美国以及全球经济依然强劲。踏入2023年之时，大部分预测利率已经见顶，并且随着通货膨胀放缓，随之利率也会下降。在此环境下，预计美联储会在2023年降低利率。

然而，这些降息预测被多次推迟。在2023年底，美联储维持高利率不变，并暗示2024年起或将减息。因此，债券市场回报率大部分时间都为负数​​，直到年底才反弹回正向收益。

对于之前的错误判断，不论是央行政策、利率、或市场回报走向和幅度，几乎已经无人提起。至今，没有一位专家重新审视自己过去的预测，而是执着地继续在新的一年做出新的预测。

人类没有预知未来的能力，甚至不知道能不能坚持自己在新一年所定下的目标。因此，我们不可能准确地预测市场走向和数千万投资者的行为。去年利率走向预测不断落空的原因，便是因为我们无法预测美联储12位投票成员的想法。

知名的经济学家加尔布雷斯（John Galbraith）曾说过：“这世上有两种预测家，一类是那些无知的，另一类是不知道自己是无知的。”中国古代哲学家老子也说过“知者不言，言者不知”。

尽管拥有30多年投资年资，管理超过数十亿资产的经验，每当被问到市场趋势和回报时，我还是会谦虚地回答，没人会清楚知道市场的走势。至于那些说知道市场走势的人，他们应该深思上述学者所说过的名言。

金融市场的历史证明，采用以实证为基础、以科学作根据的投资方法，远远比推断市场走向更能取得成功。而焦点应该落在给予我们成功概率最高的投资方法。

也许今年会与去年不同，应验专家们的预测，利率将往下调整。在这些预测还没实现之前，我们不能否定其他可能性。投资的时机总是比市场的方向更难把握，在过去五年，市场在四年里取得正回报，如果投资者在过去几年中坚持自己的投资计划，整合年化复合收益，应该在去年底获得收益。

利率始终敌不过通胀

因此，我们在投资时不应该本着“安全第一”和“现金为王”的主义。这个周期教会我们利率和通胀是齐头并进的，即便定期存款和国库债券给予较高的利率，也始终敌不过通胀。

这意味，即使利率在3%到4%的水平，通胀还是超过了利率，直接削弱资金购买力。若利率确实下降，那么由于起始收益率和资本收益较高，债券会带来更好的回报。然而，战胜通胀的唯一可靠方法还是长期投资股票。近年债市表现良好，但波动较大，且和股市存在相关性。

以下的图表清晰地展示了市场回报与定期存款的长期投资复利效应。在一年、三年、五年，甚至10年以上，股市收益始终比定存高。因此选择低成本的指数基金，并在长期波动中中坚持下来的投资者，才是最终的赢家。

图表／何汉聪

从今年开始，放开自己无法控制的因素，例如市场走向、经济状况、战争和疫情。相反，专注自己的态度和增强自己的执行力。在为新一年设下个人目标时，也不要忘了时刻关注自己的财政状况。

在新的一年里，人们通常会规划一遍新年的投资策略。只要对自己计划足够自律，并且和可靠的财务顾问一起执行，我相信维持这份策划一定比每周都去健身房还要容易。

成功的关键在于拥有固定的存款和投资计划。培养良好的投资习惯是今年我们能做到最重要的事，如此就可以更好的应对未知的未来。

（作者李真是Endowus董事长兼首席投资总监）