友邦新加坡去年新业务价值增10%至逾5亿元

尽管2023年的外部环境充满挑战,友邦新加坡(AIA Singapore)去年新业务价值增加10%至3亿9400万美元(约5亿2532万新元)。

友邦保险公司(AIA Group)星期四(3月14日)发布截至去年12月底的全年业绩。友邦新加坡全年的年率化新保费(Annualised New Premiums)上扬8%至5亿8600万美元。新业务价值(Value of New Business)的利润率同比增长1.5个百分点,达67.2%。

用于衡量公司业务量的加权总保费收入(Total Weighted Premium Income)增长7%,达39亿1200万美元。友邦新加坡全年的税后营运净利微跌2%至6亿6900万美元,部分原因是去年为支持股票回购计划向集团企业中心的汇款增加,导致投资收入减少。

友邦新加坡首席执行官黄仕洁在文告中说,友邦新加坡在去年实现强大的业务韧性,新业务价值、年率化新保费,以及加权总保费收入取得强劲增长。

另一方面,香港交易所上市的母公司友邦保险全年税后营运净利达62亿1300万美元,微跌1%。新业务价值增加33%至40亿3400万美元,新业务价值的利润率则下跌4.5个百分点至52.6%。