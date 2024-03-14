新加坡银行看涨黄金 12个月预测价调高至2300美元

黄金价格处于历史高位，市场仍然看涨。新加坡银行将12个月预测价上调至每安士2300美元，对比星期三（4月13日）的收盘价2174美元，上涨空间约6%。

新加坡银行（Bank of Singapore）在星期四（14日）的一份报告中指出，需求的结构性变化将支撑黄金价格，金价在2024年有望继续攀升。

黄金价格上星期五（8日）盘中一度上探到每安士2195美元，创下历史新高；上周涨幅4.62%，创去年10月中旬以来最大的周百分比涨幅。

星期二（12日）美国发布高于预期的通胀数据后，黄金价格跌至每安士2158美元，但星期三即回弹至2174美元。

新加坡银行高级外汇策略师沈茂雄在报告中指出，尽管美联储利率预期的变化一直是金价的可靠驱动因素，但黄金近期的飙升并不能完全用利率来解释。

他说，由于年初至今美联储降息押注减少，黄金上市交易基金持有量继续走低，但金价反而走高，这表明宏观背景并不是推动当前金价的主因。

需求结构性变化将支撑黄金价格

他认为，需求的结构性变化将支撑黄金价格。首先，在俄罗斯入侵乌克兰后，美国对俄实施的经济制裁，使新兴市场央行加大了黄金购买力度。

其次，由于中国房地产和股市投资回报不佳，而且存款利率低，中国的零售黄金购买量增加。此外，随着比特币（bitcoin）突破历史高点，黄金也可能间接受益。

沈茂雄说，当前金价很高，但并不极端。“尽管按名义价值计算，金价处于历史高位，但对估值更重要的是通胀调整后的价格。通胀调整后，实际金价仍比1980年1月的峰值低约20%。”

他认为，如将通胀考虑在内，1980年的金价峰值如今相对应的价格，应为每安士2600美元，因此仍有上涨空间。而且如果央行开始降息，对黄金的宏观支撑将会增强。

新加坡银行将黄金的六个月预测价上调至每安士2200美元，12个月预测价上调至2300美元。

摩根大通（JPMorgan）对黄金的预测更为乐观，全球大宗商品研究主管坎瓦（Natasha Kaneva）本周表示，黄金是该行在大宗商品中的首选，金价今年有望升至每安士2500美元。

另外，新加坡银行也上调白银的12个月预测价至28美元，上涨空间约16%。沈茂雄认为，白银目前涨势温和，但有潜力追赶黄金。如果未来的美国经济数据更倾向于支持鸽派，银价可能会更大幅度上涨。