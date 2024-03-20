工业房地产租金今年料增长最多3% 企业“择优而栖”

虽然工业房地产市场在去年第四季持续表现亮眼，但受大量新供应、高运营成本和艰难的全球商业环境影响，第一太平戴维斯研究（Savills Research）预计2024年工业房地产租金将实现最多3%的温和增长。

第一太平戴维斯发布的工业房地产研究报告指出，2023年签订的工业房地产租约总数达到了1万2499份，比2022年高出2.1%。主要得益于仓库和单用户工厂的强劲增长，总租赁量在去年第四季提升，同比增长4.1%，达到3070份租约。仓库和单用户工厂租赁量在当季分别同比上升23.9%和10.2%。

第一太平戴维斯研究与咨询部执行董事张敏璋说：“由于需求稳定，我们观察到工业租金上个季度继续增长，其中多用户工厂（multiple-user factory）以环比2.3%的涨幅领先。尽管多用户工厂优质工业月租在第四季持稳于每平方英尺2.22元，与一年前相比租金却已增长了10.5%。”

然而，今年的工业房地产租金走势预计会比较温和。纵使仓库需求应保持强劲，短期内我国消费能力在通货膨胀压力下将受限，因此企业不太可能需要更多的工业空间来存放商品。

此外，宽松的货币政策是推动企业强健发展的一个重要因素。报告提到，高借贷成本或会抑制工业销售活动，从而影响工业房地产需求。尽管美联储可能会在今年降低利率，受到持续经济不确定性和成本上升的影响，我国借贷成本预计将保持高位。

另一方面，全球电子产品需求的复苏将带动制造业的扩展，利好高规格工业和优质物流（prime logistics）地产。优质物流地产是指那些位于关键物流枢纽，配备先进技术和基础设施，并能够高效处理货物运输、存储和管理的物流地产。

分析：工业房地产“择优而栖”趋势加剧

张敏璋指出，我国租户“择优而栖”（flight to quality）的趋势在去年第四季继续加剧，惠及新建和优质的多用户工厂及仓库空间。多用户工厂的空置率（vacancy rate）已环比下降了0.8个百分点至10年最低点9.5%。仓库空间空置率也在第四季环比下降了0.3个百分点至8.4%。

他指出，在全球市场中，租户“择优而栖”的趋势几乎不分行业。现今有更多的企业选择符合可持续发展、健康福祉和以人为本目标的高质量、高规格房地产，其中包括享有绿色认证或更现代化的建筑。