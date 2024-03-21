美联储维持减息预测 分析师：海指有望近期站上3300点　

美国联邦储备局维持今年减息三次的预测，市场压抑后反弹，分析师估计，本地股市有望近期内迅速站上3300点。

美联储一如市场预期按兵不动，令市场惊喜的是，尽管美联储调高通货膨胀率预测，却保留了今年将减息三次的看法。

星展集团研究指出，美联储维持减息预测，扫除了市场先前对于今年减息幅度将不如预期，或美联储将延后减息的担忧。

S-REIT推动海指迅速攀升

研究预测，新加坡海峡时报指数有望在数周内站上3300点。新加坡房地产投资信托（S-REIT）强劲反弹，是推动海指迅速攀升的动力之一。

S-REIT在过去两个月遭到大幅抛售，美联储的最新展望带动房地产投资信托星期四（3月21日）几乎全面上扬，涨幅介于1％至14.3％，宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）涨最多，闭市报6.4美分。

追踪32只S-REIT表现的iEdge新加坡房地产投资信托指数（iEdge S-REIT Index）星期四上涨大约0.3％，该指数今年来下跌了将近12％。

星展的报告说：“对收益率敏感的S-REIT近期可能会出现技术反弹，尤其是当估值接近市账率的0.8倍，和收益率利差4％的关键支撑水平时。”

该研究最看好零售信托，接着依序是办公楼、酒店和工业信托。首选包括近期被纳入海指的星狮地产信托，和同样是指数股的星狮物流商产信托、凯德综合商业信托，及丰树物流信托。

另外，研究认为，在4月和5月除息前，将有更多资金流入大华银行、华侨银行、丰益国际和创业公司等蓝筹股，带动海指上扬。

分析师：减息利好银行股

除了S-REIT，IG亚洲市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时指出，房地产股同样对利率走势敏感，凯德投资、城市发展和华业集团于星期四的涨幅都超过2％。

叶俊荣说：“银行股也上涨，这是因为美联储减息，有助刺激经济和缓解经济增长风险，有利于贷款需求和银行的非利息收入。”

三只银行股涨了大约1％至2％，而以美元计价的蓝筹股都下跌，怡和控股跌3.28％，香港置地和DFI零售集团跌2.49％和1.4％。

海指要站上3300点，叶俊荣认为，必须先突破3260点的阻力。

美国股市再创新高

而屡创新高的美国股市于星期三（20日）再创新高，彭博最新Markets Live Pulse调查显示，93位受访投资者预测，到了今年底，标普500将从星期三的近5225点，涨至5454点左右。

标普500去年涨了24％，今年来上涨将近10％。按受访者的中位数预测，指数到年底的涨幅只有大约4.4％，这意味着市场认为接下来的涨势将明显放缓。

辉立证券研究高级投资分析师胡可君却认为，如果市场没有受到更多负面冲击，美国股市可维持今年来的涨势。他受访时指出，美联储预测，这三年里，每年减息三次，长期利率将稳定保持在2.6％。

胡可君说：“缓慢和稳定地降息，显示经济和劳动市场具有韧性，大幅降息通常意味着经济非常疲软，需要更多刺激措施。而且，市场现在还有大量闲置资金等待投资。”

科技和公用事业是胡可君看好可因降息而受惠的美国股市板块，但他建议从中小市值股入手，例如为餐厅提供云销售点终端（POS）系统的Toast Inc，和开源代码管理平台GitLab Inc。