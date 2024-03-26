新加坡金管局和两银行参与SWIFT央行数码货币平台测试

新加坡金融管理局和两家本地银行参与了环球银行金融电信协会（SWIFT）的一项中央银行数码货币平台沙盒测试。

环球银行金融电信协会星期一（3月25日）宣布，在过去六个月，协会和38个全球机构合作，对央行数码货币互联互通解决方案进行了第二阶段的沙盒（sandbox）测试。这是迄今为止已知规模最大的央行数码货币试验之一。

协会计划在未来一两年内建立起新平台，把央行数码货币和现有全球金融系统连接起来。

在沙盒测试的这一阶段，协会主要演示了如何将解决方案用于更复杂的用例，包括模拟数码贸易、代币化资产和外汇网络，以及用央行数码货币来付款。在整个项目过程中，超过125名沙盒用户进行了750多笔交易。

除了新加坡金融管理局，澳大利亚、捷克、法国、德国、台湾和泰国的央行也参与了测试。本地的星展银行（DBS）和大华银行（UOB），以及众多国际银行如花旗银行、德意志银行、汇丰控股、法国兴业银行和渣打银行等也参与了测试。

约九成央行探讨央行数码货币可行性

随着加密货币的崛起，约有90%的央行正在探讨央行数码货币的可行性。金管局去年11月宣布，今年会开始为批发银行间的结算开发批发央行数码货币（wholesale CBDC），试运行“实时”发行批发央行数码货币，首个试点是用央行数码货币结算商业银行之间的零售付款（retail payment）。

环球银行金融电信协会首席创新官扎赫（Tom Zschach）说，试验显示，机构可以在使用新的创新技术的同时，继续使用现有的大部分基础设施。

试验的重点是确保不同国家的央行数码货币即使建立在不同的基础科技或“协议”上，也能一起使用，从而减少付款系统分散的风险。

协会还指出，央行数码货币可用于高度复杂的贸易或外汇支付，并有可能实现自动化，从而加快流程速度并降低成本。

巴哈马、尼日利亚和牙买加等国已经建立并使用央行数码货币。中国在数码人民币的实际试验方面进展顺利。欧洲中央银行也在试验数码欧元，国际清算银行（BIS）正在进行多项跨境试验。