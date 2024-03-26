优质洋房价格三年飙升逾70% 交易量退至28年最低

优质洋房（GCB）去年全年成交量仅23幢，创1996年以来的新低。世邦魏理仕（CBRE）认为，经济的不确定性、市场降温措施和持续的反洗钱调查的影响下，市场情绪短期内仍疲弱。

世邦魏理仕研究部星期二（3月26日）发布最新豪宅报告披露，2023年下半年，共有九幢优质洋房成交，交易额为2亿零205万新元，比上半年5亿7527万元的交易额低了64.9%；去年上半年共有14幢优质洋房易手。

全年来看，23幢的销售量和总额7亿7732万元的交易额，比2022年的47幢（交易额13亿6500万元）少了约一半。

优质洋房价格过去三年飙升超过70%

报告指出，优质洋房市场原本就已受宏观因素影响，再加上反洗钱调查，导致市场情绪进一步下沉。此外，优质洋房价格过去三年飙升超过70%，也令潜在买家裹足不前。

全年优质洋房的销量虽减少，但上半年掌控本地上市公司益资源（First Resources）的范乔诺（Fangiono）家族以4500元破纪录尺价买下那森路（Nassim Road）一处优质洋房，以及卖家站稳要价，让尺价得以保持增长。

2023年，优质洋房平均尺价上升至2417元，升幅达23.8%。

圣淘沙升涛湾洋房尺价去年增长16%

也是新加坡豪宅指标之一的圣淘沙升涛湾（Sentosa Cove）洋房，去年的销售也随整体豪宅市场趋软，全年共售出九幢，总值约1亿7505万元，比2022年的销售额少了48.2%，为2019年以来的最低水平。

虽然如此，升涛湾别墅的价格也具韧性，平均尺价在2023年增长15.8%至2247元。

另一方面，一般豪华公寓市场去年第四季得益于华登嘉苑（Watten House）的销售，整体销量环比上升。

不过，由于房地产市场降温措施，全年只有155个交易，交易总额15亿4400万元，也是自2020年以来的最低水平。豪华公寓的平均尺价也有2.2%的增长，平均尺价3417元。

报告也指出，房地产税随着年值和税率提高而大幅上扬，可能导致一些优质洋房屋主出售产业。如果今年下半年利率开始回落，经济强劲复苏，买卖双方的价格差距会缩小，豪华房地产市场的活动便可能更活跃。