更多人出国旅游 三本地银行看好跨境QR码支付今年大增

更多人出国旅游和出差，跨境QR码支付日益流行，本地三家银行都估计今年的交易量将大增。华侨银行争取今年完成25万笔跨境QR码支付；星展银行争取完成30万笔；大华银行则预计今年的交易量将增加四倍。

华侨率先于星期二（3月26日）发文告披露这项目标时指出，25万笔是2023年的四倍。该银行也说，去年跨境QR码支付的交易量和金额，每月平均环比增长65％和80％。

过去12个月，华侨的数码应用结合了支付宝Alipay+、银联国际（UnionPay International）、泰国PromptPay、马来西亚DuitNow，以及印度尼西亚的Quick Response Indonesian Standard（简称QRIS）。这些支付网络覆盖了40多个国家的数百万商户。

华侨：QR码支付普及与前往中国旅客增加 将持续带动此支付方式

华侨认为，两股宏观趋势将继续带动QR码支付的使用。一是QR码支付在区域市场迅速普及，另一个趋势是前往中国大陆的旅客将激增，而QR码支付是当地的主流支付方式。

新加坡与中国之间30天互免签证安排于上个月生效，两国之间的旅游人次预计将进一步增加。

以东南亚来说，QR码支付的交易量预计将在五年内增长超过590％，从2023年的130亿笔，增至2028年的900亿笔。

中国大陆、泰国和马来西亚是华侨银行客户进行跨境QR码支付的前三大市场，中国大陆占57％，泰国和马来西亚占20％和18％。

华侨银行环球个人银行业务总裁郭斯强说：“支付环境的变化，加上旅游再次成为新常态，我们有信心，今年跨境QR码支付的交易量将增长三倍。”

星展银行消费银行支付与平台业务部主管萧世光回应《联合早报》询问时说，超过200万名星展PayLah!用户可以使用银行的跨境QR码支付，例如在泰国和马来西亚近1000万个“扫描支付”点使用，或使用银联现有的QR码支付网络。

萧世光指出，目前大部分跨境QR码支付都是由星展PayLah!用户完成的。“今年大多数市场的旅游人次将恢复到冠病疫情前，加上QR码支付的便利和透明，吸引更多用户使用。我们估计，今年将可以实现超过30万笔跨境QR码支付。”

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰受访时说：“我们已经在马来西亚（DuitNow）、泰国（PromptPay）和印尼（QRIS）推出了个人对个人，和个人对商家的QR码支付，不仅在消费者端，商家的采用也取得了强劲增长。我们估计，今年的跨境支付总量将增加四倍。”