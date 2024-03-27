新交所监管公司：大型挂牌公司应错峰举行常年股东大会

新加坡交易所监管公司要求大型挂牌公司带头减少常年股东大会（AGM）撞期举行的情况。这是为了让股东能够参与。

新交所星期二（3月26日）在它网站的专栏（Regulator’s Column），宣布向大型挂牌公司提出这个要求。

新交所挂牌条例要求挂牌公司在新加坡举行常年股东大会，企业治理准则也要求让股东能够有效参与大会的原则，并表明公司应该尽力避免在高峰时期举行股东大会。

新交所监管公司观察到，如果常年股东大会撞期举行，将影响股东参与的能力。每年股东大会的高峰时期是在4月下旬。

由于三分之二的挂牌公司的财年在12月底截止，4月下旬高峰时期的问题无法完全避免，但监管公司认为，可以提供一个大型挂牌公司举行常年股东大会的日历，方便股东参与。

监管公司要求大型挂牌公司提交拟议的常年股东大会日期和时间。如果同一天同时段已有大型挂牌公司举行常年股东大会，就必须选择其他日期或时段。

监管公司表示，它将另外接触有关的大型挂牌公司，提供更多详情。它预期所有这些公司，能够及早准备好举行常年股东大会，与它合作解决常年股东大会撞期举行的问题。

监管公司将定时检讨这个安排。如果大公司的常年股东大会撞期举行的问题持续，它便可能需要推行更多措施。