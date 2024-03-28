针对服务中断事故 高博德：星展已着手提高科技韧性

陈紫筠

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发布 / 2024年3月28日 9:09 PM
星展集团总裁高博德星期四（3月28日）在股东大会上汇报了银行针对去年数码银行服务发生故障所采取的行动。（档案照片）
星展集团总裁高博德星期四（3月28日）在股东大会上汇报了银行针对去年数码银行服务发生故障所采取的行动。（档案照片）

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星展集团去年发生一连串数码服务中断事故，银行已着手提高科技韧性，包括为每项交易提供替代的使用途径，让客户在发生故障时能够继续获得服务。

星展星期四（3月28日）下午在滨海湾金沙召开股东大会。集团总裁高博德（Piyush Gupta）在大会上向股东汇报，银行针对去年数码银行服务发生故障所采取的行动。

其中，银行将为每项交易提供另一个替代使用途径，避免出现单点故障（single point of failure）。

高博德说：“这个概念是即使某个系统失效，我们能够快速通过另一个替代方式，让客户获得相同服务。在4月底之前，我们将为大部分主要系统和科技制定这样的可替代途径，并且有能力进行切换。”

星展早前透露，接下来将让星展PayLah!和手机应用的服务器脱钩，这样一来，若其中一个管道发生故障，另一个还可以继续使用。

此外，客户过去在进行PayNow或FAST交易时，有时候会收到银行发出交易正待处理（transaction pending）的通知，这是因为后端基础建设运作时，有时会出现延迟。高博德说，这给客户带来诸多不确定性，不知道是否需要再次尝试付款。为解决这个问题，银行将提升系统，让客户在短时间内获知交易是否成功完成。

高博德也透露，银行委任的新首席信息官将在5月10日之前加入集团。他相当有信心银行在实行这些措施后，服务将变得更加好。

星展去年七个月内五次出现大规模服务中断。新加坡金融管理局去年11月1日宣布，就一连串服务中断采取进一步严格的监管措施，指示星展在六个月内不得收购新的企业，也不能减少它在新加坡的分行和自动提款机（ATM）数量。

银行过后成立一个特别董事会委员会，进行全面和详细的调查。与此同时，集团承诺投入8000万元来提升科技和加强韧性。

另外，星展在今年2月发布去年全年和第四季业绩时宣布，高博德去年的可变动薪酬削减30%以为此负责，减薪幅度相当于414万元。集团管理层集体削减2023财年获得的可变动薪酬，较前一年减少21%

星展股本回报率 全球100大银行排第七

除了说明科技提升计划，高博德也在大会上汇报星展的业绩表现。他指出，银行的股本回报率（ROE）在全球100大银行中排名第七高，表现优于2015年的排名第46。银行去年的股本回报率为18%。他有信心银行将在中期或是未来三年至五年内，取得15%至17%的股本回报率。

针对星展在印度的业务，高博德透露，银行将在未来三年至四年内，在印度投入3亿元至5亿元的资金，发展消费者和中小企业领域的银行业务。

星展股价星期四滑落1.64%，收报36.03元。

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