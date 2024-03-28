针对服务中断事故 高博德：星展已着手提高科技韧性

星展集团去年发生一连串数码服务中断事故，银行已着手提高科技韧性，包括为每项交易提供替代的使用途径，让客户在发生故障时能够继续获得服务。

星展星期四（3月28日）下午在滨海湾金沙召开股东大会。集团总裁高博德（Piyush Gupta）在大会上向股东汇报，银行针对去年数码银行服务发生故障所采取的行动。

其中，银行将为每项交易提供另一个替代使用途径，避免出现单点故障（single point of failure）。

高博德说：“这个概念是即使某个系统失效，我们能够快速通过另一个替代方式，让客户获得相同服务。在4月底之前，我们将为大部分主要系统和科技制定这样的可替代途径，并且有能力进行切换。”

星展早前透露，接下来将让星展PayLah!和手机应用的服务器脱钩，这样一来，若其中一个管道发生故障，另一个还可以继续使用。

此外，客户过去在进行PayNow或FAST交易时，有时候会收到银行发出交易正待处理（transaction pending）的通知，这是因为后端基础建设运作时，有时会出现延迟。高博德说，这给客户带来诸多不确定性，不知道是否需要再次尝试付款。为解决这个问题，银行将提升系统，让客户在短时间内获知交易是否成功完成。

高博德也透露，银行委任的新首席信息官将在5月10日之前加入集团。他相当有信心银行在实行这些措施后，服务将变得更加好。

星展去年七个月内五次出现大规模服务中断。新加坡金融管理局去年11月1日宣布，就一连串服务中断采取进一步严格的监管措施，指示星展在六个月内不得收购新的企业，也不能减少它在新加坡的分行和自动提款机（ATM）数量。

银行过后成立一个特别董事会委员会，进行全面和详细的调查。与此同时，集团承诺投入8000万元来提升科技和加强韧性。

另外，星展在今年2月发布去年全年和第四季业绩时宣布，高博德去年的可变动薪酬削减30%以为此负责，减薪幅度相当于414万元。集团管理层集体削减2023财年获得的可变动薪酬，较前一年减少21%。

星展股本回报率 全球100大银行排第七

除了说明科技提升计划，高博德也在大会上汇报星展的业绩表现。他指出，银行的股本回报率（ROE）在全球100大银行中排名第七高，表现优于2015年的排名第46。银行去年的股本回报率为18%。他有信心银行将在中期或是未来三年至五年内，取得15%至17%的股本回报率。

针对星展在印度的业务，高博德透露，银行将在未来三年至四年内，在印度投入3亿元至5亿元的资金，发展消费者和中小企业领域的银行业务。

星展股价星期四滑落1.64%，收报36.03元。