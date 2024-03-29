年轻世代重环保 本地银行个人绿色贷款三年来显著增长

年轻世代重视环境议题，更多在装修房子时选择绿色贷款，购买代步工具也以电动车为主。三家本地银行推出个人绿色贷款方案，三年来取得明显增长。

近年来，环境与绿色课题越来越受到重视。三家本地银行于2022年，陆续为它们的企业客户制定2050年净零排放目标，并在更早之前的2021年，推出个人绿色贷款方案。

三家银行发言人在回应《联合早报》询问时皆表示，个人绿色贷款自推出以来，都获得了相当明显的增长。

星展银行于2021年推出Eco-aware Renovation Loan，鼓励屋主在家中使用绿色电力计划和智能照明管理系统，以减少碳足迹。

星展银行新加坡房屋抵押贷款业务部主管林谦文受访时说：“如今超过80%的装修贷款客户，正在使用我们的这项绿色贷款，其中大多数是千禧一代。”

华侨银行于2021年推出Eco-Care贷款。该行消费抵押贷款主管卓依萍受访时说：“在2023年，华侨发放的Eco-Care贷款增长超过40%。”

卓依萍指出，环保住房贷款在年轻世代越来越受到欢迎。“每五个申请这项贷款的屋主，就有两个的年龄在35岁及以下。社会的可持续发展意识提高，越来越多年轻房主在家中安装节能设施。”

大华银行也同样在2021年推出类似贷款方案。大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰受访时指出，目前，绿色住房贷款占整体抵押贷款的15%。

个人绿色贷款也须预防“漂绿”

陈光钰说：“为防止‘漂绿’行为，并确保绿色贷款准确发放，大华要求抵押品必须获得适当认证，才有资格申请绿色住房贷款。”

要申请大华的绿色住房贷款，大楼必须获得新加坡建设局颁发“绿色建筑标志”（BCA Green Mark）最高荣誉白金奖。

华侨的绿色住房贷款以新加坡建设局的热带住宅能源效率评估（THEEA），作为审核标准。屋主须展示他们的家居设计更环保、采用高能源效益的电器，以及有助调节能源消耗的智能家居设备。

星展则与新加坡绿色建筑委员会（Singapore Green Building Council）联合制定了一份清单，屋主承诺完成清单上10个项目的其中六项，即可获得优惠贷款利率。

三家银行也为购买电动车的客户提供优惠利率贷款。例如购买全新或二手电动车和油电混合车的星展银行客户，可以申请优惠利率为2.48％的贷款方案，比汽油或柴油车的贷款利率2.78％低。两者都是固定利率，贷款期七年的有效利率为每年4.65％和5.19％。

星展银行新加坡汽车贷款业务部主管王坚立受访时指出，银行的绿色汽车贷款组合，在过去三年里增加了三倍。

理财专家王会娴受访时指出，近年来，人们对环境问题的认识明显提高。“然而，如果我们还面对一些现实问题，如通货膨胀和宏观经济，绿色环保的成本高昂或使用不方便，大多数人还是会望而却步。”

王会娴也说， 每家银行对“绿色”的定义不同，怎样才符合优惠贷款条件，是借款人须要留意的。为了吸引客户，有的银行提供优惠利率或优惠券回扣，有的提供购物券。“贷款是一项中长期的财务承诺，至少两年至七年，房屋抵押贷款的期限更长。每月分期付款的负担能力以及个人的还款能力，当然还是首要考虑因素。”