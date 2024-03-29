新一批五只泰国蓝筹股4月1日新交所挂牌

新一批五只泰国蓝筹股将在下星期一（4月1日），以新加坡存托凭证方式在本地挂牌交易。

它们是泰国电信巨头Advanced Info Service（简称AIS）、台达电子（Delta Electronics）、海湾能源开发公司（Gulf Energy）、开泰银行（Kasikorn Bank），以及暹罗水泥（Siam Cement）。

深耕不同行业领域的泰国蓝筹股虽然为本地投资者带来新的部署机遇，但市场人士也提醒，以新元交易的投资者要谨慎外汇风险，因为这些泰国上市公司的股价和派息以泰铢计算。

新加坡交易所去年5月正式推出新加坡存托凭证（Singapore Depository Receipts，简称SDR），存托凭证是指企业在海外发行，以当地货币报价的普通股凭证。

主推泰国蓝筹股在本地挂牌交易的辉立证券（Phillip Securities）董事总经理林文强告诉《联合早报》，SDR优势之一是让本地投资者能以新元交易，投资海外上市公司。

三只泰国蓝筹股迄今净流入资金70万元

三只泰国蓝筹股去年5月30日通过SDR在本地挂牌交易，它们是泰国机场公司（Airports of Thailand）、便利店运营商CP All，以及PTT勘探生产（PTT Exploration & Production）。新交所数据显示，它们在2月总成交额为430万元，交易额最大是PTT勘探生产。它们过去九个月共吸引70万元净流入资金，其中CP All占比最大，占38%。

上述八只泰国蓝筹股皆是泰国证券交易所SET50指数成份股，它们共占股指权重超过40%。

展望未来，辉立证券（泰国）研究主管陈莹蓉（音译，Teerada Charnyingyong）最看好泰国机场公司的投资前景，公司今年将受益于旅游业强劲复苏。

投资者教育平台Beansprout总裁黄杰伦说，各只泰国蓝筹股来自不同行业领域，很难建议该买入哪一只，最终仍看投资者要如何部署。像东南亚最大天然气和原油生产商PTT勘探生产对油价起落十分敏感，这类企业在本地上市公司之中并不多见。

不过，黄杰伦提醒，本地投资者是以新元来交易，因此要注意外汇风险，“当泰铢兑新元的汇率贬值时，将影响泰国蓝筹股以泰铢计算的总回报率”。

考虑到上市公司的股价及派息，AIS和台达电子去年总回报率达14.9%和5.4%，是八只泰国蓝筹股之中表现最好的。今年表现最亮眼的是泰国机场公司，截至星期一（3月25日）的总回报率达9.4%。

综合各公司业绩来看，泰国机场公司在截至去年9月底的2023财年转亏为盈，取得87亿9000万泰铢（约3亿2500万新元）净利，其他七家公司截至去年12月底的2023财年净利皆以双位数同比增长，增幅介于10%至39%。