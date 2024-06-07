宏观经济不稳定 独立式洋房交易量交易额下跌

陈紫筠

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发布 / 2024年6月7日 7:51 PM
上个月，四环医药执行董事和股东黄振华的妻子蔡军买下一栋位于惹兰都派的洋房。（李姿仪摄）
上个月，四环医药执行董事和股东黄振华的妻子蔡军买下一栋位于惹兰都派的洋房。（李姿仪摄）

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宏观经济环境不稳定给独立式洋房市场带来冲击，今年迄今的总交易量比一年前少了8.1%，总交易额下跌多达17.1%。

根据合登集团（Huttons）整理的数据，截至6月7日，今年共有79宗独立式洋房转售交易，总交易额为10亿3000万元。这远不如去年同期有86宗交易，总交易额为12亿4000万元的情况。

2021年是独立式洋房市场的丰收年，当年楼市疫后强劲复苏，这一年共有470宗洋房转售交易，总交易额达到逾62亿1200万元的高峰水平。

今年迄今价格最高的三宗交易，包括大华银行（UOB）副主席兼总裁黄一宗的女儿黄靖思以3950万元买下位于福特道（Ford Ave）的优质洋房，每平方英尺价格为2020元；一名学前教育领域从业者以3600万元买下位于康华花园（Cornwall Gardens）的优质洋房，尺价为1875元；四环医药（Sihuan Pharmaceutical）执行董事和股东黄振华的妻子蔡军，以3250万买下位于惹兰都派（Jalan Tupai）的独立式洋房，尺价为3093元。

上述提到位于惹兰都派的洋房刚在上个月卖出，这栋洋房坐落于乌节路四季园（Four Seasons Park）公寓后方。买家蔡军的丈夫黄振华是一名企业家，他出生于山东。据悉，这对夫妇现为新加坡公民。

黄振华入股的四环医药曾在新加坡交易所上市，2009年被收购后除牌，并在2010年赴香港重新上市时，吸引国际金融大鳄索罗斯（George Soros）、阿里巴巴主席马云等名人入股。

黄振华在2011年创办另一家总部位于新加坡的公司KBP BioSciences。这家公司在美国和中国设有办事处。

除了位于惹兰都派的洋房，上个月还有另两宗交易，靠近莱佛士城市俱乐部、位于杜尼安路（Dunearn Road）的洋房以2490万元转售，以及位于第六道的优质洋房以2750万元卖出。

今年行情料与去年相同

针对独立式洋房市场今年的展望，合登集团高级数据分析总监李思德受访时说：“考虑到目前高利率环境以及经济增长放缓的情况，可能会对洋房价格产生一定控制作用。由于买卖双方对价格的期望可能会趋于接近，因此预计今年下半年将会有更多交易活动。”

他估计，今年的独立式洋房交易行情，料与去年的情况相差不远。去年共有176宗交易，总交易额约为22亿8280万元。

根据第一太平戴维斯（Savills）的最新报告，有地住宅的价格涨幅有所放缓，今年第一季上升2.6%，低于去年第四季的4.6%升幅。

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