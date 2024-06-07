宏观经济不稳定 独立式洋房交易量交易额下跌

宏观经济环境不稳定给独立式洋房市场带来冲击，今年迄今的总交易量比一年前少了8.1%，总交易额下跌多达17.1%。

根据合登集团（Huttons）整理的数据，截至6月7日，今年共有79宗独立式洋房转售交易，总交易额为10亿3000万元。这远不如去年同期有86宗交易，总交易额为12亿4000万元的情况。

2021年是独立式洋房市场的丰收年，当年楼市疫后强劲复苏，这一年共有470宗洋房转售交易，总交易额达到逾62亿1200万元的高峰水平。

今年迄今价格最高的三宗交易，包括大华银行（UOB）副主席兼总裁黄一宗的女儿黄靖思以3950万元买下位于福特道（Ford Ave）的优质洋房，每平方英尺价格为2020元；一名学前教育领域从业者以3600万元买下位于康华花园（Cornwall Gardens）的优质洋房，尺价为1875元；四环医药（Sihuan Pharmaceutical）执行董事和股东黄振华的妻子蔡军，以3250万买下位于惹兰都派（Jalan Tupai）的独立式洋房，尺价为3093元。

上述提到位于惹兰都派的洋房刚在上个月卖出，这栋洋房坐落于乌节路四季园（Four Seasons Park）公寓后方。买家蔡军的丈夫黄振华是一名企业家，他出生于山东。据悉，这对夫妇现为新加坡公民。

黄振华入股的四环医药曾在新加坡交易所上市，2009年被收购后除牌，并在2010年赴香港重新上市时，吸引国际金融大鳄索罗斯（George Soros）、阿里巴巴主席马云等名人入股。

黄振华在2011年创办另一家总部位于新加坡的公司KBP BioSciences。这家公司在美国和中国设有办事处。

除了位于惹兰都派的洋房，上个月还有另两宗交易，靠近莱佛士城市俱乐部、位于杜尼安路（Dunearn Road）的洋房以2490万元转售，以及位于第六道的优质洋房以2750万元卖出。

今年行情料与去年相同

针对独立式洋房市场今年的展望，合登集团高级数据分析总监李思德受访时说：“考虑到目前高利率环境以及经济增长放缓的情况，可能会对洋房价格产生一定控制作用。由于买卖双方对价格的期望可能会趋于接近，因此预计今年下半年将会有更多交易活动。”

他估计，今年的独立式洋房交易行情，料与去年的情况相差不远。去年共有176宗交易，总交易额约为22亿8280万元。

根据第一太平戴维斯（Savills）的最新报告，有地住宅的价格涨幅有所放缓，今年第一季上升2.6%，低于去年第四季的4.6%升幅。