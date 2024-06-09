报告：仓库空置率虽上升 租金环比增2.0%

新加坡整体工业房地产租赁交易同比下降7.7%至2866宗，是2020年后的最低。

第一太平戴维斯新加坡（Savills Singapore）日前发布的第一季工业租赁市场报告显示，尽管厂房空置率环比增长0.5个百分点至8.9%，仓库和物流设施的租金却环比上升2%至每平方英尺1.68元，而多用户厂房租金也环比微升0.5%至每平方英尺2.23元。

分层工业销售（strata industrial sales）第一季依旧低迷，环比加速下降21.8%至319宗交易。

据戴维斯追踪调查的工业房地产组合数据，永久地契与60年地契的工业房地产价格都加快增长，分别环比上升2.2%和1.6%，至每平方英尺826元和512元。与此同时，30年地契的工业房地产环比微涨0.3%至每平方英尺324元。

报告认为，最主要的仓储与物流部分将会引领租赁增长，但今年市场预计新增的370万平方英尺净可出租面积会使增长减缓。新增面积比过去四年250万平方英尺的年均净可出租面积增加48%。

单用户厂房空间今年预计会增加至1070万平方英尺（净可出租面积），远超450万平方英尺的四年平均值。供应的快速增加可能会提高空置率，阻碍租金增长。

中小企业搬入更小更便宜场地

第一太平戴维斯新加坡研究与咨询部执行董事张敏璋说，所有行业的中小企业都在搬入更小更便宜的工业空间。此外，仓库的可出租面积通常较大，而有些储存空间需求较小的中小企业就会选择使用厂房的空间。因此，租金每月每平方英尺为1.90元的厂房，就成了那些在艰难环境中挣扎着的中小企业的最后战线。

他还说：“我们目前坚持同比多用户厂房租金无增长，以及0%至3%的仓库租金增长预测。”