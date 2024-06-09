理财锦囊：面对职场倦怠 该按下暂停键 还是快乐打工？

许多传统观念告诉我们，“赚钱”与“快乐”两者不可兼得，但事实真是如此吗？有没有方法，可以让我们在赚钱的同时，也能够变得更快乐？应对职场倦怠，有人选择停工休息，也有人提早退休，这些选项是否可行？如果铁了心这么做，心态和财务上，又该有些什么准备？本期“理财锦囊”找来专家和过来人，与你分享看法。

自2014年以来，个人理财网站retireby50.me背后的网络作家米奇（化名）就经常在网上与关注者分享自己要在50岁前退休的目标。去年12月，米奇果真做了一个让关注者震惊的决定。在数码营销领域长跑17年后，米奇决定提早退出职场。

现年41岁的米奇接受《联合早报》访问时坦言：“压力和职业倦怠（burnout）是我去年12月决定退出职场竞争（rat race）的一个重要原因。促使我做出这一决定的最大因素是，我开始怀疑自己是否真正对目前的成就感到满意，以及我现在的方向，是否是在未来10到30年想要继续的方向。”

在新加坡，有不少像米奇一样经历职业倦怠的人。临床心理学家周泳伶博士表示，根据今年一项民众健康研究，新加坡的职业倦怠率为66.84%，在亚洲仅次菲律宾。这是因为本地加班文化普遍，而且工作与生活界限模糊。