市场开始获利回吐 金价料维持下跌

美国就业市场比预期强劲，导致黄金被抛售。分析师认为，尽管黄金的基本面依然强劲，但市场开始获利回吐，金价这一周有可能维持下跌。

在过去一周，黄金现货和期货价格下跌了1.4％和0.9％，报每安士2293.78美元和2325美元。黄金现货和期货价格在上星期五（6月7日）就下跌了3.5％和2.8％，跌至一个月来的低点。

两项因素造成金价在上星期五大跌。其一是美国发布的数据显示，5月份非农就业增加27万2000人，远高于市场预测的18万5000人。

第二项因素是，中国人民银行连续18个月买入黄金后，5月份停止买入。

道明证券（TD Securities）的分析师在一份报告中说：“虽然中国央行停止买入的消息明显打击金价，但暂停买入可能只是对价格更加敏感的操作。”

此外，美国就业市场依然强劲，促使投资者再次调整美国联邦储备局降息的预测，并开始将美联储在9月份降息的可能性排除在外。由于黄金无法孳息，较高利率增加了持有黄金的机会成本，不利金价。

美联储将于星期二（11日）和星期三（12日）召开货币政策会议，并将在会议结束后，公布经济预测摘要，内容包括市场高度关注的点阵图（dot plot）。点阵图反映美联储官员对利率的走势预期。

分析师认为，黄金的基本面并没有改变。MarketGauge教育和研究总监施耐德（Michelle Schneider）说，黄金虽然出现了抛售，但市场并没有发生根本的变化。

“地缘政治的不确定性依然存在，还有通货膨胀、政府债务和支出不受控制地增加等，这些都是继续支撑黄金的因素。”

分析：金价或跌至2200美元

尽管黄金基本面依然强劲，但分析师预计投资者不会贸然入市。施耐德说，在正常的调整中，下跌10％是常见的，金价有可能跌至2200美元。

金融交易平台FXPro高级市场分析师库西克维奇（Alex Kuptsikevich）也做出同样的预测。库西克维奇认为，从去年10月份的低点，涨到今年5月份的高点，所有的上涨势头都已结束，市场获利回吐正在开始。

库西克维奇说：“目前的走势看起来不会很快结束，我们应该做好准备，黄金在未来几周‘跳水’跌至2200美元。”

经济师则认为，5月份的就业数据令人意外，但美联储更关注通胀。如果通胀继续放缓，美联储仍有可能在9月份降息。美国将在星期三发布5月份消费者价格指数。