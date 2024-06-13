星座生肖加减乘除 AI计算交友匹配度

公司基本信息

公司名称：YouApp

创立时间：2023年

主要业务领域：开发应用软件

最新融资情况：公司目前靠自资，正计划展开种子轮（pre A series）来融资

他可谓“打不死的小强”，14岁时创业，未成年时赚到人生第一桶金，但后来迷上炒股，结果一夕之间从百万富翁落到破产边缘。

10多年前，他东山再起，创立的定位资讯服务被高价收购，却碰上加密货币寒冬，所持有的加密货币资产损失八成。

约一年多前，他再度踏上创业之路，开发交友软件YouApp，不仅融入迈尔斯·布里格斯的性格分类法（Myers-Briggs Type Indicator，简称MBTI）测试、星座和生肖等配对指标，还利用人工智能进行匹配度计算。

现年41岁的颜义东，创立了多个应用和科技服务公司，在本地科技圈身经百战，经历过许多人生的大起大落。

他接受《联合早报》访问时说，YouApp应用的设立初衷，是帮助大家了解自己，从而找到合拍的灵魂伴侣或商业伙伴。它前年刚推出时并没有引起很大反响，直到今年农历新年期间推出了性格、星座分析与龙年运势等流行元素，才一炮而红。

颜义东说，在比较职场社交平台领英（LinkedIn）和Tinder等时下流行的配对应用，他发现唯有找到特色，才能吸引用户的青睐，便想到可以结合MBTI和星座等。

在他看来，很多配对标准有逻辑可寻，例如星座中哪些相配，哪些相斥，都有固定准则。人工智能可以吸收学习大量数据，形成固定算法，以不同维度分析不同人的适配程度。

除了约会交友，YouApp也适用于生意伙伴、投资对象、建立友谊等不同关系场景。

一度迷失人生方向 炒股陷入破产

颜义东利用AI分析不同人的性格和运势，然而再强大的AI也预测不了他的人生起伏。

颜义东14岁时就已靠自学编程开始创业，可谓少年得志。1999年，他开设网络托管公司PureHostings，公司员工都在海外。他笑称，自己做生意赚钱的时候，父母都以为他只是沉迷玩电脑。隔年，他创立了线上论坛OhGenki。

不过，身为一名程序员，颜义东发现自己对经商一窍不通，甚至分不清什么是协议或合约。由于当时他还未满21岁，不能注册公司，因此让母亲担任公司董事。在颜义东2003年入伍当兵期间，母亲曾因为公司法律纠纷而必须上庭，这让他很过意不去。

退伍之后，颜义东把上述公司都转售出去，赚了人生第一桶金。然而，瞬间暴富让他一时迷失了人生方向，迷上炒股，结果一夕之间，所有财富都化为乌有，颜义东濒临破产。“我已经输光了，车啊房子啊全部都得卖掉，就连保险和定期存款也都得退掉。”

所幸他的父亲后来帮他还债，让他免于破产。

2007年，躲过破产命运的颜义东从零开始，在印度尼西亚重振旗鼓，创立了定位资讯服务公司ShowNearby。这款应用在2010年以350万元脱售给当时本地上市公司环球黄页（Global Yellow Pages）。

个人投资方面，颜义东从2013年开始投资比特币等加密货币，这助他很快实现财富自由。结果没想到2022年出现加密货币寒冬，他所持有的加密货币净资产损失了80%。

对于YouApp的未来发展，颜义东表示正计划开发新功能。他也透露，这应用从推出到运营目前都靠自资，下来不排除寻求融资，以引入更多投资者，但前提是这些投资者都要有同样的理念。

目前，颜义东的工作团队有30多人，主要分散在印尼和马来西亚。印尼技术团队占了20多人，其余则在马国负责运营。