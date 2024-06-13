报告：新加坡劳动力韧性排名落后 人力管理面临多重挑战

一项调查显示，在企业劳动力韧性方面，新加坡在13个市场中仅排第11，本地企业在人力管理上面临多重挑战。

人力资源咨询公司KellyOCG星期三（6月12日）发布了2024 Kelly Global Re:work 报告，发现新加坡只有38%的高管对他们组织提升生产力的能力表示有信心，而在全球高管中这一比率为54%。

KellyOCG在2024年第二季调查了来自全球13个国家和8个行业的1500名企业高管和4000名各级别的员工，其中包括新加坡的100名企业高管和200名员工。

报告指出，创意和创新是劳动力中缺失的两个关键技能。新加坡36%的高管认为他们团队的创意和创新能力较差，而他们当中超过57%同意解决技能差距是优先考虑事项之一。

在企业文化方面，新加坡高管中只有23%对企业的心理健康支持措施给出积极评价，但所幸68%表示已经在尝试或计划解决企业文化中的负面问题。

新加坡员工说，对工作的三大不满依次为缺少职业发展（33%）、缺少技能培训的机会（31%）和在工作上缺少自主权（30%）。此外，他们当中36%认为自己当下的工作与个人生活未取得平衡。

调查也发现，51%的受访高管认为人工智能最大的益处是能优化决策。与此同时，只有43%的受访高管表示已采纳科技让员工更有效执行工作所需。

报告总结四个方向 建立具韧性企业团队

据报告分析，全球劳动力韧性指数（Workforce Resilience Index）前7%的企业中，过去一年里在收入、盈利、客户满意度、招聘和人才保留方面的表现都相对更好。

这些高韧性领先企业主要来自挪威、瑞典和德国等，在调查涉及的13个国家中，新加坡的高韧性领先企业数量排名倒数第三。

另外，报告通过对比整体受访者中劳动力韧性指数前7%和垫底8%的企业的特征，总结出了四个建立具韧性企业团队的最佳实践。这包括与劳动力解决方案提供商合作来建立敏捷且能干的团队、借助新科技提升人才需求的可视性、通过接纳多元化视角和提供灵活工作安排鼓励员工做出贡献，以及积极重视福利和心理健康问题以提升员工绩效。