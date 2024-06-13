星展银行与未来供应商计划合作 提供集体融资支持服装业脱碳

星展银行与未来供应商计划（Future Supplier Initiative）合作，为服装品牌提供集体融资模式，支持服装供应商深度脱碳。

星展银行星期四（6月13日）宣布这个消息。未来供应商计划是由时尚公约（The Fashion Pact）与服装影响研究所（Apparel Impact Institute）、Guidehouse和星展银行合作推动，它将结合财务激励和技术支持，帮助品牌和供应商减少碳足迹。星展银行是该计划的首家合作银行。

当前，时尚品牌99%的碳排放发生在供应链中，即范围三排放。供应商向节能技术及可再生能源的转型，通常需要数十年的漫长投资回收期，这阻碍他们采用可再生能源解决方案。

因此，未来供应商计划通过分担一级二级服装和纺织厂可再生能源转型的财务风险和责任，加速服装行业净零排放。

具体来说，该计划通过与时尚品牌合作，来降低服装供应商脱碳相关贷款的资金成本，帮助他们脱碳。

除了财务激励 也提供技术支持

除了财务激励外，该计划还将为供应商提供技术支持，帮助他们识别和实施低碳技术和解决方案，还将进行减排基线设定和监测，以展示项目成果和影响。

未来供应商计划的首个项目将在孟加拉国启动，目前已得到时装集团Bestseller、Gap、H&M和Mango的支持。

星展银行与未来供应商计划合作支持服装业脱碳，后者目前已得到时装集团H&M、Bestseller、Gap和Mango的支持。去年11月，星展银行也已与H&M集团合作，推出帮助服装供应链脱碳的融资工具。（路透社）

该计划正在积极招募更多品牌，意图扩展到其他主要服装生产地，包括越南、印度、中国、意大利和土耳其。

星展集团全球企业银行业务主管陈淑珊说：“加速供应链净零排放，需要快速扩展低碳技术、创新融资模式，以及合作伙伴生态系统采取审慎行动来共同推动。未来供应商计划将这些要素结合起来，通过直接资助工厂升级来提供实际帮助，帮助供应商提高能源效率并减少碳足迹。”

去年11月，星展银行已与H&M集团合作，推出帮助服装供应链脱碳的融资工具。该合作中，供应商可获得星展银行提供的融资，以及由可持续发展顾问Guidehouse给予的技术支援，将工厂升级以减少气候影响。

印度一家服装制造商已通过这一融资工具完成首笔脱碳贷款并取得成果，其工厂的碳排放量减少50%。