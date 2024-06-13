美国颇尔公司耗资逾2亿元 本地第三个生产设施开幕

美国高科技过滤、分离和净化系统制造商颇尔公司（Pall Corporation）最新半导体过滤和净化解决方案生产设施星期四（6月13日）正式开幕，预计将增聘本地300名员工。

这个投资1亿5000万美元（约2亿零239万新元）的新设施位于贲耐段（Benoi Sector）13号，是公司在新加坡的第三个生产设施。新设施预计在未来几年内聘用横跨科学、工程和先进制造领域的员工。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期四在新设施开幕仪式上致辞。他指出，新加坡正致力于发展半导体领域，此类投资不仅显示了企业对我国半导体生态系统的信心，也显示了它们对我国广大制造业的信心。

陈圣辉提到，半导体行业贡献我国大约8%的国内生产总值（GDP），并雇用超过3万5000人。尽管在后疫情时期增长放缓，我国仍继续吸引半导体公司投资。这些公司包括联华电子（UMC）、欣铨科技（Ardentec）、世创电子（Siltronic），以及凸版印刷（Toppan）等。

颇尔公司新设施主要将生产光刻和湿法蚀刻过滤、净化以及分离解决方案，帮助满足先进制程半导体晶片的需求。设施占地七英亩，当中1万8000平方米面积用作大批量制造（HVM）和办公空间。设施将协助客户满足数据处理和存储终端市场需求。

谈到设施所产晶片的应用范围，颇尔公司微电子副总裁兼总经理达森（Shangaza Dasent）说：“像生成式人工智能（AI）、高性能计算（HPC）、下一代通信和自动驾驶车辆等新应用场景，需要在先进制程晶圆厂中制造的尖端半导体晶片。由这个新设施制造的高科技过滤解决方案，被专门设计用于支持这些先进制程逻辑和存储晶片的生产。”

AI晶片需求料取得22%复合年增长率

展望晶片未来需求，陈圣辉说：“随着人工智能、5G和电气化等大趋势的兴起，未来10年对半导体晶片的需求预计将显著增加。”

他举例，人工智能晶片需求预计将取得22%复合年增长率。

颇尔公司总裁纳拉辛汉（Naresh Narasimhan）提到，公司将继续善用经验和专业知识，帮助解决各类全球挑战，包括先进晶片需求增加和更环保的制造过程。