报告：今年新加坡经济增长预计缓慢 东南亚仍受高利率困扰

由于国内需求疲弱，新加坡经济今年的增长预料低于趋势，全年增长2%。

英格兰及威尔斯特许会计师协会（ICAEW）星期三（6月19日）发布的2024年第二季区域展望报告指出，新加坡以国际贸易为重心的经济很可能会保持低迷。这份报告是委托调研公司牛津经济（Oxford Economics）撰写的。

这个全年预测处于贸工部预测范围1%至3%的中位。新加坡第一季国内生产总值（GDP）增长为2.7%。

首季商业服务出口增长源于演唱会连带消费 对外经济增长势头料减弱

报告认为，新加坡对外经济的增长势头会减弱。首季商业服务出口的增长主要源于前来观看演唱会的游客消费，而且表现良好的货物出口量基本源于再出口贸易的增长。对本地GDP影响更大的国内出口依然呈下行趋势，尽管4月份稍有好转。

非石油国内出口（NODX）4月经季节调整后环比增长9.4%，同比萎缩9.3%，后者相较3月同比萎缩20.8%明显好转。

电子和非电子出口均有显著提升，前者受全球需求增长的推动大概会保持增长趋势，尤其受益于对晶片投资体量大的人工智能企业。

报告指出，我国私人消费在2023年第四季的表现出乎意料地强劲，环比增长1.6%，且季节调整后的零售额显示这股趋势持续到了2024年首季。这可能源于春节期间新中双方出台的免签旅行政策等的一次性因素。但3月的零售额回归萎缩趋势，意味增长可能无法持续。

鉴于疲软的劳动力市场和受限于高利率的企业投资力度，报告认为，新加坡国内需求很难在第二季有明显增长。此外，新加坡的企业投资与出口关联度高，在对外需求不确定的情况下国内消费也会受限。

东南亚本土消费面临短期挑战

报告指出，东南亚经济的电子产业是亮点，预计在2024年和2025年扩张4%，但仍低于疫情前五年内平均值的5%。

全球紧缩的货币政策限制了消费，而且全球经济低于疫情前的预期增长速度（2.6%），可能会压低对东南亚出口的需求，影响经济恢复。

报告指出，尽管东南亚的本土消费在2024年首季比预期更有韧性，本土货币对美元汇率的持续疲软将导致东南亚央行在降息时，必须面临货币进一步贬值的风险。

除了还债和借债成本居高不下，短期内消费者和企业也都会优先修补疫情造成的储蓄和财务缺口，而且政府也在抬高税率并削减开支，压缩本土经济的消费能力和空间。

报告认为，美联储有望在今年第三季降息，以缓解东南亚货币和中央银行的压力。

至于中国，虽然第一季经济数据超出预期，但这势头预计难以持续，因为国内需求仍疲软。通货紧缩风险，包括价格预期下行的预期推高实际利率，可能进一步拖累企业和家庭情绪。报告因此预计中国经济全年增长4.7%。