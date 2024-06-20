宏观环境和人工智能推动股市向好 汇丰：可增持亚太区股票

在美国联邦储备局预期降息、全球宏观经济改善及人工智能（AI）的推动下，全球股市第三季有望继续向好。作为开放型经济体，新加坡的电子、房地产投资信托和银行板块都有望从中收益。

汇丰环球私人银行及财富管理亚洲区首席投资总监范卓云建议，投资者可以考虑增持亚太区域的股票，因为该区域是经济增长最快的市场。

范卓云针对第三季投资展望接受《联合早报》专访时说，在人工智能带动下，全球对晶片需求上升，而半导体行业已完成从去年开始的去库存周期。这些因素利好新加坡电子行业发展。

此外，由于美国通货膨胀持续放缓，当地经济又出现增长放慢，汇丰银行预计，美联储在今年9月就会展开为期四次的降息周期。其中，今年内应只降一次，降息幅度为25个基点，明年还有三次，每次各25个基点。

范卓云说：“美国降息可显著缓解房地产投资信托的压力，而它们的高股息会重新吸引投资者回流。随着新加坡旅游业复苏，我们看好与零售和旅游相关的房地产投资信托。此外，人工智能和仓储的需求增长，也将推动数据中心和物流类信托业绩的上涨。”

降息带动贷款业务增长 或使本地银行继续受益

长期高利率让新加坡银行一直受益，推动其第一季业绩超预期。不过，降息带动的贷款业务增长，可能还会使本地银行继续受益。

“我们仍偏好新加坡银行股。虽然降息会影响银行的净利息收益率（NIM），但贷款成本的下降会让企业更愿意加大贷款来发展业务。同时，高股息也是吸引投资者的重要因素。”

除新加坡外，全球股市走势也将继续稳健。虽然美股估值上升，但标普500指数中，78%的公司盈利在第一季超预期，显示出企业基本面强劲。此外，企业现金流的提高以及对未来盈利的乐观情绪，也让他们加大股票回购。

同时，从最新经济数据看，欧洲市场最近几个月保持稳定，表明其经济周期开始触底反弹。日本已告别了20年的通缩，当地的工资增长创多年来新高。日本企业也加大资本开支，特别是与人工智能相关的科技投资。

范卓云指出，全球多数主要经济体的增长前景都在向好。为此，投资者可考虑扩大投资范围，增持亚太市场股票。除日本市场外，韩国企业在半导体行业中的优势，以及印度企业受益于“中国+1”的战略，也很值得投资者关注。

定存收益率下滑 投资可转向中长期基金及债券

另一方面，随着利率高峰已过，定存收益率下滑使现金不再为王。投资者可考虑将目光转向中长期政府和企业的基金及债券。

“在未来六到18个月，随着全球各大央行调低利率，现金回报率会一直减少。因货币资金收益与现金挂钩，收益率的减少会让资金开始从货币市场流出，并进入基金和债券市场。”

她还说，投资者为提前锁定最后的高利率红利，应投资长期国债。在企业债方面，五到七年企业债回报率具有一定吸引力。那些风险较低的投资级别企业的债券年回报率可达6%。

对于投资组合中的黄金价格走势和配置，范卓云说：“驱动黄金上涨的主要动力是各国央行增持，以及投资者将它作为地缘政治下的避险工具。美国降息也将有利于黄金维持在高位。不过，鉴于金价目前较高，我们对其维持中性评级。”