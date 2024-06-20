本地股市缺乏催化剂 海指下跌0.12%

美国隔夜股市因假期休市，亚太股市星期四（6月20日）缺乏指引，加上出现套利，闭市起落参半。新加坡海峡时报指数闭市下跌0.12%或4点，收报3300点。

中国中央银行星期四宣布一年期和五年期的市场报价利率（LPR）不变。一年期贷款利率普遍是企业和家庭贷款的标杆，而五年利率用于房地产市场的抵押贷款。消息公布后，中国与香港房地产股表现疲软，拉低了大市表现。

上海和深圳股市下跌0.42%和1.88%，香港下跌0.52%。其他亚太股市都收高，日本起0.16%，韩国与台湾分别涨0.37%和0.85%，澳大利亚微升0.02%。

辉立证券首席股票经纪李经伟接受《联合早报》访问时说：“香港股市早盘已经出现套利活动，加上欠缺美国股市的指引，以及临近周末交易员平仓，亚太股市的交投相对淡静。”

他也指出，市场在美国公布失业数据和生产者价格数据前保持观望，以确定美国的经济现况是否支持美联储减息。

欧洲央行或继续降息

泰源技术分析培训主管王彬妮受访时说，瑞士中央银行在欧洲央行减息后，星期四出乎意料地再次宣布减息，显示通货膨胀情况似乎受到控制，全球利率环境有所改变，陆续或有更多央行宣布减息。

尽管英国5月的通胀率达至2%的目标，英国中央银行星期四议会后决定不减息。虽然如此，英国央行则暗示未来几个月或会跟随其他欧洲央行降息。

至于本地股市，王彬妮说海指仍然在上升趋势，但根据过去10年的数据显示，海指在3350点至3400点便会碰到阻力，在没有震撼性消息出现的情况下，海指会继续在窄幅波动。

李经伟说：“由于房地产销售放缓，支撑海指的银行股并无有力的催化剂，海指若跌至3249点水平，将会出现趁低吸纳的投资者支持股市。”

本地股市全天交易量10.2亿股，交易额约9亿元，上升股254只，下跌股295只。

海指成份股跌多涨少，八只股价上涨，16只下跌，六只持平。

吉宝有限公司（Keppel）领跌成份股，闭市下滑1.66%至6.5元；丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）跌1.63%至1.21元，胜科工业（Sembcorp Industries）退低1.19%至4.98元。

海庭（Seatrium）以3.33%升幅领涨，闭市报1.55元，新电信（Singtel）起1.15%至2.63元，怡和控股（Jardine Matheson）收高1.02%至36.8美元。

个股消息方面， 吉宝房地产信托（Keppel REIT）闭市后宣布，其信托人HSBC Institutional Trust Services 的子公司，为2027年到期的浮动利率绿色票据定价。系列007的票据总值为1亿7500万澳元（约1亿5800万新元），预期下星期一（24日）发行。系列007票据的发行价为本金的100%，面额为25万澳元，会在每个季度派发利息。信托股价闭市下跌0.60%至0.835元。

丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）闭市后披露，已经完成早前宣布收购在马来西亚和越南的三个物流房地产事宜。信托股价闭市下滑0.75%至1.32元。