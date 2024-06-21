本地5月非有地私宅租赁市场 价与量环比均下跌

经济前景趋缓和利率居高不下的影响，进一步反映在本地住宅租赁市场上。非有地私宅的租金连续两个月下跌，5月份租金环比跌0.5%。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网SRX星期五（6月21日）发布的预估数据显示，5月份非有地私宅整体的租金比去年同期降低4.5%。

99.co的首席数据官哈金（Luqman Hakim）说，私宅租金在5月份继续面对下行压力，比起去年7月的历史高位退低了5.9%。“预计非有地私宅租赁市场会进一步走软。”

对比4月份，所有细分市场的租金都走低。代表高档私宅的核心中央区（CCR）私宅租金退低0.2%，幅度最小。代表中档私宅的其他中央区（RCR）下跌1.1%，幅度最大，代表大众化私宅的中央区以外（OCR）私宅租金则下滑0.7%。

若与去年同期相比，核心中央区的租金降幅达3.7%，其他中央区和中央区以外的租金都下跌4.9%。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清指出，在去年7月达到峰值之前的10个月，租金的上涨速度明显快许多，达到15.7%。

孙燕清说：“这就表明，虽然市场正在进行调整，但力度没有想象的大。此外，研究结果也显示，某些地区仍有支持租金的潜在需求。因为当租金开始下降，租户便开始找寻更有利的交易，并快速签定新合约或更新合约，支持这些地区的租金不会显著下跌。”

ERA产业主要执行长林东荣则指出，核心中央区私宅的租金看似已触底，但事实未必如此。

林东荣说：“核心中央区和其他中央区的私宅租金差别，从去年5月的2.3%扩大至今年5月的3.3%。尽管整体的租金下滑，核心中央区的租户仍可能视其他中央区内私宅为更可负担的选择。”

5月私宅租赁量环比减12.2％

在租赁交易量方面，无论是同比或环比都趋缓。5月份预估有5155个单位出租，比4月份的5874个单位减少12.2%，与去年同期相比的跌幅为0.4%。此外，5月的交易量也比五年平均低5.7%。

以地区分布来看，中央区以外的私宅租赁交易仍然最活跃，占总交易量的35.5%，其他中央区和核心中央区的私宅交易量分别占33.5%和30.9%。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明指出，本地一些领域如资讯科技业的就业情况持续放缓，影响了就业准证持有人对私宅的租赁需求。

另一方面，组屋租金在5月份环比下跌0.3%，成熟组屋区的租金跌幅达0.8%，大于非成熟组屋区的0.5%跌幅。在各类房型中，只有五房式组屋的租金在5月增长0.8%，其他房型的租金都下降。

在组屋租赁交易量方面，5月份预估有2558个单位出租，比4月份的2946个单位，减少13.2%。