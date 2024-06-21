证投会：华侨若想大东方退市 应提供公平合理收购价

新加坡证券投资者协会（SIAS）呼吁拟把公司除牌退市的收购者，提供真正“公平且合理”的收购价。

协会认为，华侨银行（OCBC）维持对大东方控股（Great Eastern）的全面收购价，使大东方小股东进退两难。它因此代表大东方小股东向华侨发问，希望银行重新考虑立场。

证投会星期五（6月21日）发文告，指最近一些自愿无条件收购要约，给小股东造成进退两难的局面，如果收购方掌控超过90％股权，要约截止后股票会停牌一段时日，还没接受要约卖出股票的小股东资金会被套住一段时日。

在5月10日提出自愿无条件收购要约时，华侨已持有大东方88.44％股权。

协会指出，大东方一些小股东得知华侨提出的收购价被独立财务顾问（IFA）评为“不公平但合理”之后，觉得很失望。不久后，华侨宣布维持每股25.60元收购价的决定，并制定7月12日为接受邀约的截止日期。华侨的宣布，并没有提到有关股东通知书和IFA的意见。

低于每股价值范围 是收购价不公平原因

根据之前报道，这个收购价比大东方5月9日的闭市价18.70元，高出36.9％，但比它截至去年底的每股内含价值36.59元，低了30％，也低于每股价值范围——28.87元至36.19元，这是收购价不公平的原因。

协会指出，虽然理解华侨小股东也需要被照顾，但选择维持被认为“不公平”的收购价，也有可能使银行在投资界和消费者面前，面对声誉风险。同时，“大东方的股东希望华侨根据IFA的评估结果和金融机构公平交易的精神，重新考虑银行的立场”。

协会也说，少数股东可以感到些许安慰，因为新交所的保障措施要求任何退市要约都必须公平且合理。

协会也请华侨澄清，在决定不提高收购价时，是否已考虑IFA的“不公平但合理”的意见。此外，在提出收购要约时，华侨是否已有明确战略或打算，使大东方成为一家独资子公司。鉴于华侨把大东方除牌的打算，以及除牌必须提供“公平且合理”的退市要约要求，为何华侨董事会选择不提高收购价并提供公平且合理的要约？