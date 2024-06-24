美联储料下半年降息 或带动全球央行跟随

美国联邦储备局预料在今年下半年降息，其他中央银行也可能会跟随步伐，其中欧洲和加拿大，预计在年底之前进一步降息两次。

标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）星期一（6月24日）发布报告预测，欧洲中央银行预计将分别在9月和12月进一步削减利率，每次把利率调低25个基点。加拿大也很可能在年底之前降息两次，同样是各25个基点。

报告说：“我们预计，美联储和英国银行将在今年下半年启动货币放宽周期，而配合这个发展，新兴市场也预料广泛地削减利率。”

分析师预测，美国很可能拖到12月份才开始降息。

加拿大银行于6月5日宣布削减利率政策，把利率从5%降至4.75%，成为第一个放宽货币政策的七国集团（G7）成员。这是加拿大四年来首次降息。

与此同时，欧洲中央银行也于6月6日宣布降息，把银行存款利率从4%降至3.75%。这是该央行自2019年以来首次削减利率。

除了提出对全球货币政策的看法，标普全球市场财智也在报告中对各国的经济增长进行预测。其中，分析师调低美国、加拿大、巴西和日本今年的经济增长预测。另一方面，中国、欧元区、英国和俄罗斯的经济增长预测则被调高。

全球今年实际经济增长2.7%

经这些调整后，全球今年的实际经济增长预测与上一轮的预测相同，为2.7%。

标普全球市场财智全球经济师瓦雷特（Ken Wattret）说：“在地缘政治局势日益不稳定之际，全球经济状况依旧具韧性。通货膨胀压力放缓，以及相关央行放宽货币政策，为经济提供支撑。不过，法国和拉丁美洲最近出现金融市场震荡，可能预示未来可能会有更多动荡。”

针对亚太区（中国和日本除外）的经济展望，分析师预测，在各国内部需求强劲，以及出口恢复增长的带动下，本区域今年和明年的经济增长预料保持平稳，约为4.4%。

中国的经济展望有所改善，当地经济今年预计增长5%，明年进一步增长4.6%。这主要是中国政府最近推出一系列刺激措施，有望推动经济。

渣打银行在6月21日发布的另一份《全球市场展望》报告中，提出对亚洲货币走势的看法。分析师指出，全球经济增长疲弱，可能让新元变得脆弱。银行预测，美元兑新元汇率未来一年可能去到1.33。