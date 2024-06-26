新元兑日元汇率破118创新高 美PCE数据将决定日央行动作

新元兑日元汇率突破118的历史高点，尽管日本政府多次口头警告可能会随时介入外汇市场干预，但市场看跌情绪依旧强烈。分析人士认为，考虑到个人消费支出数据是决定美国利率前景的关键，任何过早提振日元的举动都存在高风险。

新元兑日元汇率星期三（6月26日）再创历史新高，达到1新元兑118.0703日元。与此同时，日元兑美元汇率也徘徊在1美元兑160日元的重要关口。今年以来日元兑新元的汇率已下跌11％，兑美元也贬值了13％。

分析：PCE数据若未显示美国通胀降温迹象 日元或面临更大贬值压力

大华银行研究主管全德健在接受《联合早报》的访问时指出，日本和美国之间的巨大利率差距仍然是日元疲软的根本原因。即将在星期五（28日）公布的美国个人消费支出价格（PCE）将为日元走向提供更明确的指引。如果数据没有显示美国通胀出现降温的迹象，那么美国联邦储备局降息的前景将变得更加渺茫，日元将面临更大贬值压力。

此前，负责汇率事务的日本财务省财务高官神田真人（Masato Kanda）已警告说，如果认为有必要采取行动，日本当局随时准备24小时干预货币市场。

三菱日联信托银行（Mitsubishi UFJ Trust & Banking）销售和交易主管小野寺隆史（Takafumi Onodera）说：“即使日元兑美元汇率在PCE数据公布前跌破160，预计日本当局也会等到数据公布后再决定是否干预。如果数据好于预期，可能会引发市场波动，使日元汇率迅速跌至163，从而促使日本在星期五纽约市场的低流动性时段进行‘汇率检查’或干预，就像上次一样。”

ATFX Global Markets的首席市场分析师泰达尔（Nick Twidale）也说：“PCE数据将是关键，在那之前进行干预是相当疯狂的，日本当局会试图在PCE数据公布前和美元兑日元表现正常之前，避免任何事情发生。”

全德健认为，如果日元汇率在未来几天内跌幅过大、过快，日本将介入干预并买入日元，但若以较慢速度下跌，则不太可能刺激干预发生。

今年4月，美元兑日元一度触及160的关口，虽然日本央行当时对于是否救市的问题含糊其辞，但从实际行动上看，日本已花费9.8万亿日元（约831亿新元）干预汇率。日元疲软正在伤害日本消费者，并在企业中引发越来越多不安。