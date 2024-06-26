香港中环购物中心将耗资10亿美元全面提升

香港核心购物中心置地广场（Landmark）今后三年将全面升级，进行估计达10亿美元（13亿6000万新元）的提升，其中4亿美元来自业主香港置地（Hongkong Land），另6亿美元来自爱马仕（Hermes）和路易威登（LVMH）等现有10家奢侈品牌租户。

在新加坡交易所第二上市的香港置地星期三（6月26日）发布文告说，此举旨在巩固香港中环作为国际级奢华零售、生活品味及商业中心的地位。第一期工程将于2024年第三季展开。

承诺投资的奢侈品牌是：卡地亚（Cartier）、香奈儿（Chanel）、迪奥（Dior）、爱马仕、路易威登、普拉达（Prada）、圣罗兰（Saint Laurent）、苏富比（Sotheby’s）、蒂芙尼（Tiffany & Co.）及梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）。这些租户将有更大、多层的店面。

这是置地广场44年历史上最大规模的改造之一，并正值香港零售业的艰难时期。

香港置地的文告说：“香港置地作出这个战略性投资，旨在回应奢侈品牌租户在香港中环核心地段增加零售体验空间和提升其品牌形象的热切需求。落成后的品牌之家旗舰地标，将成为个别品牌全球最大门市之一。”

香港置地行政总裁史米高（Michael Smith）说：“香港置地与奢侈品牌租户的战略性投资，不仅印证了中环作为香港商业和零售中心的重要地位，更体现了我们对香港一直作为国际金融中心地位抱有坚决信心。我们相信，这次改造置地广场项目，可进一步巩固置地中环房地产组合作为全球最具吸引力的时尚生活和工作地点之一。”