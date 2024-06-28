王瑞杰：第三版产业转型蓝图 一个月后将公布

副总理王瑞杰表示，将在大约一个月后公布第三版产业转型蓝图（ITM 3.0），擘画新加坡应该发展的新行业，以把握未来的经济增长机遇。

王瑞杰是于星期五（6月28日）在新加坡银行公会（ABS）51周年晚宴上，与银行公会会长、星展集团总裁高博德（Piyush Gupta）进行一场炉边谈话时，如此透露。

也是国立研究基金会（NRF）主席的王瑞杰指出，这些新行业将结合政府在顶尖大学投资的基础研究。“我们该如何实现这些投资回报？这与公司的投资回报不同，政府花在这些顶尖大学的钱，大部分都是支持我们的研究人员进行基础研究。”

新加坡政府大约于八年前推出第一版产业转型蓝图，鼓励各个产业进行创新、国际化、提高生产力和发展新技能。第二版产业转型蓝图加入了可持续发展和打造产业韧性两大支柱。

王瑞杰引述国际货币基金组织（IMF）和世界银行的数据指出，未来五年，亚洲经济增长将超过4.5％，全球平均略高于3％。在亚洲，印度平均增长预计6.5％左右，亚细安约为4.6％。

王瑞杰说：“ 因此，亚洲有很多机会，而我们就在亚洲的中心，我们应该认真思考这个问题。”

王瑞杰：我国应成为亚洲慈善中心

当谈及在新加坡发生的洗钱案，本地财富管理业应该何去何从时，王瑞杰说：“除了财富管理，我认为，我们还应该成为亚洲慈善中心。”

他指出，我国有许多计划，包括新加坡金融管理局提供税务优惠，支持公益事业。许多在新加坡设立的家族理财办公室，除了管理家族财富外，也希望为公益出一分力。

作为资本的中介，王瑞杰也希望新加坡金融业能确保资本被运用在具有生产力的用途上。

高博德在晚宴上发表谈话时说：“作为银行，我们有两张经营许可证，一张来自监管机构，一张来自公众。如果公众认为我们不再与他们切身相关，他们将收回对我们的信任。”

银行公会在晚宴上公布了防诈骗吉祥物设计比赛的获奖者名单，首奖由10岁的德梅尔西（Constance Ambre Le Grand de Mercey）获得。

德梅尔西的得奖作品“Leon the Skameleon”是一只变色龙，创意源于骗子就像变色龙一样。比赛共收到近400份参赛作品，首三名得奖者分别得到1万元、3000元和2000元奖金。