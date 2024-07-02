受利率预期等因素推动 本地银行股创新高

受利率预期等因素的推动，新加坡银行股在星期二（7月2日）纷纷创下新高。星展集团控股（DBS）和华侨银行（OCBC）的股价闭市时分别首次达到37.10元和14.80元，大华银行（UOB）也收于31.65元的两年来最高位。

星展和华侨星期二的股价涨幅分别达2.71%和2.07%，是涨幅最大的海指成份股；大华银行的涨幅也达1.12%。

瑞富家族办公室（Alpha Rock Group）投资主管黄建锝接受《联合早报》访问时说：“本地银行股星期二的的强劲表现主要是由于利率环境的影响。人们的减息预期已消退，现在是预期较高且持续的利率将继续。本地银行股在这个情况下表现强劲。”

利率更长期维持在高位，经济增长势头强劲，有利本地银行的净利息收益率和盈利。

黄建锝说，这个利率环境将继续直到通货膨胀的情况变得更清晰。如果特朗普赢得美国总统大选，并在上台后对中国产品实施更多关税措施，一些美国公司将受益，但对美国的通胀展望将是个坏消息。这将影响减息预期，因为美国联邦储备局的利率决策，取决于美国的通胀情况。

新加坡凯基证券（KGI Securities）研究部主任陈广治受访时说：“值得注意的是，美国银行股星期一晚间全线回升至历史高位，显示银行股情绪向好。中国6月制造业采购经理指数数据乐观，暗示经济出现改善迹象。两者都是外部利好因素。美国降息预期的消退导致美元下跌，新元随之走强。新元走强有利本地银行。”

IG亚洲市场策略师叶俊荣说，在最近的美国总统大选辩论之后，市场一直在预期特朗普当选总统的可能性更高，而且考虑到他的移民、关税等政策可能会引发通胀，我们预计债券收益率将出现上行反应，而长期高利率的说法再次成为焦点。这有利于本地银行股，这些银行的净利息收入占其盈利的很大一部分，可能会在更高的利率前景下蓬勃发展。

美国联邦储备局的公开市场委员会预定在7月底举行利率决策会议。它在6月12日的上次会议时，把基准利率维持在5.25％至5.50％的区间，同时预示今年内将只减息一次。

中国银河国际证券（CGS International）的分析师在星期一（1日）的一份报告中说，美联储减息行动的延后，为新加坡银行2024财年业务展望提供乐观因素。

报告建议买入华侨银行和大华银行，目标价分别是15.40元和33.30元，建议持守星展集团控股，目标价是35.90元。