经济学人智库：强劲美元将持续 一些国家或面对更大偿债风险

根据经济学人智库（EIU）分析预测，强劲美元将持续更久，到年底才会有所回软，但倾向于持续强劲。在这情况下，一些国家可能面对更大的偿债风险，但只要没有额外经济冲击，不大可能引发一波违约。

不过它认为，较高利率和强劲美元对新兴市场私人企业的冲击，及至对经济增长的影响，不应该被低估。

经济学人智库日前发布了分析预测。它根据强劲美元将持续更久的基本预测，分析了各国面对的偿债风险。

美元保持强劲的情况让人关注，除了因为美国高利率和投资者的预期之外，地缘政治风险也扮演一定角色。经济学人智库的分析师认为，即便美国尝试让美元走软，也可能不会取得什么效果。没有中国的参与，多边协议压制美元的效果将不彰显。战争、气候事件或银行危机等外部风险，都倾向于支持美元强劲。

它指出，除非美国经济和通胀压力迅速放缓，美元不大可能大幅回跌。但这种经济和通胀情况都不大可能发生。

它认为，美元实际有效汇率仍接近历史最高水平，预料大多数其他主要货币到2025年中时仅出现小幅累计涨幅。

经济学人智库高级分析师兼全球金融风险临时主任约翰·马雷特（John Marrett）在网络研讨会上指出，智库对131个发达和新兴经济体的分析显示，2023年以来国家风险便在下降，评分改善和恶化的都明显减少。

国家风险的评分把金融危机的整体风险量化，考虑因素包括公共债务违约、货币大贬值和银行业危机。

亚洲基础因素强劲 金融风险受控

马雷特说，亚洲基础因素强劲，金融风险受到控制。自1997年亚洲金融危机以来，亚洲国家致力改善基础因素成效显著，目前强劲的外部需求和结构性的低通胀情况是亚洲重要的利好因素。许多国家都注重保持高水平的外汇储备。虽然受到冠病大流行的冲击，印度尼西亚、韩国、菲律宾，以及泰国的外汇储备对进口比例都重新回升。东南亚已整顿好国内经济，拥有更高的外汇储备缓冲、强大的财务管理、结构性较低的通胀率。

研讨会的讨论焦点一度落在印度尼西亚和北非国家。

经济学人智库亚洲经济研究分析师谢文忠指出，疫情时印尼的财政赤字占国内生产总值比率一度超过3%，目前已回到3%以下。政府计划明年提高增值税1个百分点至12%，料可帮助缓解财政压力。但印尼财政的可持续性，仍是财政部长面对的较大风险。他说：“（对于印尼）我们继续保持谨慎乐观看法。”

非洲的情况比较脆弱。经济学人智库分析指出，非洲国家的外汇储备已受打击并将继续受压，直到利率回落。

经济学人智库分析师兼国家风险服务经理乌齐耶尔（Keren Uziyel）说，所有北非国家过去一年都受压，它们的货币目前已稳定下来，但在强劲美元持续更久的情况下，依然面对不少风险。她对这些国家持“谨慎悲观”看法。