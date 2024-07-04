美联储减息倒计时 亚洲股市创新高黄金涨美元跌

美国联邦储备局需要更多数据才能确定何时启动减息，但劳动市场已经出现放缓迹象，投资者预期美联储9月就会“开第一枪”，带动亚洲股市创下27个月的高点，黄金和美元一涨一跌。

美联储在美国时间星期三（7月3日）公开6月份会议纪要。根据纪要，与会者重申，还需要更多有利数据，他们才更有信心通货膨胀率正在持续放缓，且迈向美联储的目标2％。

不过，与会者也指出，劳动力市场的供应与需求继续趋于平衡，许多指标显示劳动市场的紧张程度正在下降。这包括招聘率下降、职位空缺与失业工人的比例进一步下降，以及失业率逐步上升。

华侨银行利率策略师张淑娴接受《联合早报》采访时说：“会议纪要显示，美联储仍然高度依赖经济数据，但他们也花了大量时间讨论劳动市场已经开始降温，这可以视为是为美联储最终启动货币政策宽松周期，铺平了道路。”

海指涨0.71% 新加坡股市创下两年来最高

MSCI亚洲（除了日本）指数星期四（4日）涨至2022年4月以来的最高点，日本和台湾股市都创新高，新加坡股市则创下两年来最高，海峡时报指数报3439.88点，全天涨0.71%。

OANDA高级市场分析师王绥勤受访时说：“海指的短期上升趋势维持良好，关键支撑位在3350点。”

加息周期内，因没有利息而不受看好的黄金在星期三涨超过1％。截至新加坡时间星期四下午5时30分，黄金现货大致持平，报每安士2357.33美元。

反映美元兑一揽子主要货币的美元指数（DXY）连三个交易日下跌，截至星期四下午5时30分，报105.24，累计下跌了0.6％。

研究机构City Index高级分析师辛普森（Matt Simpson）认为，美元指数不会在短时间内回到106

。“所以我们估计，交易员会逐渐减少买入美元，但会趁低买入黄金。”

芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场如今预测美联储将于9月开始减息的概率上升到74％。

张淑娴也预测美联储9月份就会“开第一枪”，今年内减息50个基点。但她提醒，不论是在加息或减息周期，美元利率变化对新元利率的影响都不是百分之百的，而且会滞后。

张淑娴说：“这意味着新元利率的下跌速度将比美元利率慢。整体来说，我们预计新元利率接下来将逐步走低。”

专家：国库券收益率 短期新元利率将下跌

新加坡金融管理局星期四公布最新一批六个月国库券（T bills）拍卖结果，其截止收益率从6月初的3.76%，下跌至3.7%。

张淑娴说，国库券收益率向来随市场利率变动，有时受需求影响而可能高于市场利率。“但我们估计，现在到年底，短期新元利率将下跌20至30个基点，国库券收益率也会小幅下跌。”

FSMOne.com研究部投资组合经理曾德均却认为，在经济表现依然良好、通胀率仍远高于目标的情况下，美联储在今年不太可能降息。

曾德均受访时说：“保持高利率通常被视为对股票不利，但也可以解释为经济表现良好。从长远来看，股市更多受到企业盈利表现、而非降息消息所推动。”

他认为，美国股市未来两年的每股盈利（EPS）预计将取得双位数增长，是股市不断创新高的原因之一。