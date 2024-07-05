连涨四日后获利回吐 海指跌29.07点

新加坡股市连涨四日之后出现获利回吐，星期五（7月5日）闭市滑落0.85%或 29.07点，收报3410.81点。

不过，海峡时报指数全周上涨2.3％，是其中一个表现强劲的亚太股市。

虽然投资者普遍对美国减息的预期高涨，但在等待美国关键就业市场数据出炉之际，两股情绪相互抵消，亚太股市起落参半。

芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具CME FedWatch显示，目前市场预期9月会降息的可能性达73%，比一周前的66%更乐观。

日本股市在前个交易日创新高之后出现套利，以持平收市。香港股市领跌，闭市下挫1.27%，上海跌0.26%，澳大利亚滑落0.11%。

韩国股市领涨1.32%，深圳起0.52%，台湾上扬0.14%。

辉立证券资深金融理财总监陈姲霓接受《联合早报》访问时说：“虽然股市收跌，主要是套利所致，整体的市场情绪还是看涨的。”

她接着说，若要海指呈上升趋势就需要突破3466的阻力位，然后升上2018年的3642点和2007年3906点的高位，目前的距离还很遥远。

瑞穗银行（Mizuho Bank）驻新加坡经济主管维拉丹（Vishnu Varathan）说，全球的资金流动性依然充裕，标准普尔500指数创下多次纪录，因此在某个阶段，其他地区股市的估值也会吸引人。

本地股市全天交易量达10亿6000万股，交易额8亿1208万元， 上升股257只，下跌股296只。

30只海指成份股多数走低，只有三只上升股，五只股价持平，其余都下跌。

海庭获希腊最大航运集团优惠客户合同

个股消息方面，精砺控股（Dyna-Mac）闭市后发文告说，根据初步审核，集团截至6月底上半年的净利，预期同比取得显著提升。主要项目完工、生产力提升和营收增加是带动更好业绩的因素。集团股价闭市上涨9.64%至0.455元。

新加坡航空公司（SIA）和印度尼西亚鹰航公司（Garuda Indonesia）公布获得新加坡竞争与消费者委员会（CCCS）批准两家航空公司的联营协议。这意味着双方能运营穿梭两国共享营收的航班，协调航班时间表，以及为旅客提供更多选择和无缝连接。新航股价闭市下滑0.43%至6.98元。

华中环球（Huationg Global）披露，樟宜东工人宿舍村的合同将在8月底到期。公司提呈延长运营合同的竞标不成功，因此预计本财年宿舍运营业务的收益会比2023财年低。公司股价闭市下跌1.84%至0.16元。

植物油供应商美华国际（Mewah International）宣布，位于印尼杜迈的原棕油提炼设施在预算内大致完工，并会在这个月试生产和出口第一批植物油。提炼场每天的产能是3500公吨。公司股价闭市维持在0.275元。

海庭（Seatrium）开市前宣布获得希腊最大航运集团Angelicoussis Group的优惠客户合同。为期两年的合同，附有一年续约的选项，每年将改装10艘至15艘船，包括液化天然气（LNG）运输船、油轮和散装货船（bulk carrier）。海庭股价闭市维持在1.44元。