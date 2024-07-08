达156亿元 上半年新元债券发行规模四年来最强劲

今年上半年共有54批新元债券发行，总额同比增长75％至156亿元，是自疫情暴发以来四年里最强劲的上半年发行规模，已接近去年全年发行额。

6月份是今年最活跃的发行月份，发行额占总值24％，主要因为债券的需求旺盛、收益率下跌，以及信贷利差（credit spread）鼓励发行者进入市场。

接下来虽然充满不确定因素，新元债券市场仍被看好，下半年的总回报预计继续获得支撑，而违约风险保持低位。

根据华侨银行近日发布的2024年下半年新加坡信贷展望报告，有几方面因素推动上半年的新元债券发行额。首先，发行者开始接受利率可能较长时间保持高位的展望，并愿意在这样的环境发行债券。

此外，尽管利率依然高企，信贷利差收紧，促使发行者当下发行债券。信贷利差紧缩或许是因为大量新元债券买家涌入市场，包括因担心重新投资风险而希望锁定利率的投资者。随着新加坡成为家族理财办公室以及对冲基金等的枢纽，预计新元债券市场下来将有更多参与者。

美国经济实现软着陆的可能性也越来越大，这增强投资者的信心，使他们更愿意购买债券。

上半年新元债券发行额 金融机构占53％

今年上半年，发行最多新元债券的是金融机构领域，占总发行额的53％；但这个比率低于2023年的约67％。其次是与政府有联系的领域，占上半年总发行额的20％；这个领域唯一的发行者为建屋发展局，共发行32亿新元债券。房地产投资信托（REIT）和房地产领域也相当活跃，共占上半年总发行额的19％。

所有发行期限的债券发行额都出现增长。今年上半年定价的新永久债券与去年同期相似，都是由银行发行的额外一级资本（AT1）债券，而不是企业永久债券。去年上半年，利率升高和动荡的环境导致永久债券价格暴跌，而今年上半年的环境较稳定，推动永久债券的发行额同比增近一倍。

如果没有重大的地缘政治因素影响，下半年的永久债券发行环境预计保持稳定，但对于AT1债券供应的担忧，以及非赎回风险（non-call risk）升高，可能影响定价。

展望下半年，虽然存在地缘政治风险升温，以及美国大选等不确定因素，华侨银行仍看好新元债券市场。

该行看好极短和较短期限的债券（少于一年至三年），这些债券可带来更好的风险调整后回报，也因为收益率曲线倒挂，提供更高的收益率。

与此同时，华侨银行重申“趁利率仍高买入债券”的主题。它在报告中说，债券展现了韧性，可以有助抵御全球经济增长放缓和可能出现的经济衰退。