利率展望推动银行股 海指上周达52周最高点

新加坡海峡时报指数上周单周涨幅达2.34%，高于前一周仅0.81%涨幅，星期四闭市甚至达3439.88点，为过去52周最高点。

海指上星期五（7月5日）连涨四日后小幅回调，闭市跌0.85%或29.07点，收报3410.81点。

对于海指上周表现，辉立证券研究投资分析师胡宇轩接受《联合早报》访问时说，关键亮点是三家本地银行。星展集团、华侨银行和大华银行都创下历史新高。这可能归因于市场预期利率将保持高位，从而导致银行净利息收益率和净利息收入增长。

6月联邦市场公开委员会（FOMC）会议纪要显示，需要更多有利数据才能使官员们更加确信通胀正在可持续地向2%目标迈进，以便降息。

除了三家本地银行，FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员陈秋伊也指出，新电信（Singtel）和海庭（Seatrium）上周股价都分别小幅上涨3.6%和4.3%。

陈秋伊说，新电信在印度的29%控股公司巴帝Airtel（Bharti Airtel）最近将各种配套的手机价格上调了10%至21%，平均涨幅15%，与行业同行的起价一致。这可能会增加新电信未来的收入，从而推动其股价上涨。

海庭股价在三周前因公司可能涉及巴西腐败案件而大幅下跌，上周股价可能在此之后经历了一次小幅的市场调整。

在亚太地区其他股市中，胡宇轩观察到，日本股市上周表现突出，日经225指数在周四创下历史新高，超过了今年3月创下的最新收盘点位纪录。

由于日元疲软，目前日元兑美元汇率处于34年低点，日经225指数在科技股和出口导向型股票的推动下取得增长。日元走弱往往会使出口商以美元计价的海外利润在汇回日本时增加。

此外，投资法规的变化吸引了许多日本投资者进入股市。小额投资免税制度（NISA）成为免税的投资选择，旨在提高家庭财富和资产持有量。

分析师：建议逢低买入银行股

展望下周，对于新加坡股市，胡宇轩建议投资者逢低买入银行股，因为今年以来银行股表现出强劲的上涨趋势。

然而，对于深圳、上海和香港股市，胡宇轩建议投资者暂时观望，因为这些指数仍在经历调整阶段。欧盟对中国电动汽车进口征收关税，以及特朗普在美国总统选举中胜出的可能性，引起了最近的负面投资者情绪。如果特朗普当选，他已表示可能对中国商品征收超过60%关税。

个股消息方面，凯利板挂牌公司星嘉源（Sinjia Land）答复新交所询问时透露，郭家辉（音译，Guo Jiahui）获得公司控制权后，有意被委任为执行董事。在拟议新股认购后，郭家辉将持28.27%股权，成为公司单一最大股东。郭家辉被任命为执行董事后，将协助公司实施业务多元化。星嘉源星期五闭市下跌5.88%，收报0.016元。

建利控股（HS Optimus Holdings）宣布与澳大利亚房地产开发和项目管理公司Fathom Developments Pty Ltd签署非约束性谅解备忘录，探索共同开发澳洲维多利亚州特定用途学生宿舍（PBSA）的机会。有关地块占地3745平方米，并靠近墨尔本大学和皇家墨尔本理工大学（Royal Melbourne Institute of Technology）。建利控股星期五闭市持平报0.003元。