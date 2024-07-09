贷款利率若今年内下调 料带动本地酒店投资市场

美国联邦储备局可能在今年第三季降息，房地产分析师认为这有望带动新加坡酒店投资市场。

世邦魏理仕（CBRE）发表的最新研究报告显示，新加坡酒店市场的供需情况在亚太区内最好，仍有强劲的流动性。可是目前的贷款利率居高不下，导致酒店交易持续放缓。不过买卖双方的价格预期鸿沟正逐渐缩小。

在去年和今年来成交的酒店交易包括新加坡吉真宾乐雅酒店（Parkroyal on Kitchener Road）、G酒店和Hotel Telegraph，交易额分别为5亿3500万元、2亿3500万元和1亿8000万元。

豪华与高档酒店投资受青睐

报告指出，借贷成本会随着美联储在今年下半年降息而下滑，这将有助推动酒店投资活动。私人投资者将继续在今年收购酒店，尤其是豪华和高档酒店。投资者也会考虑进入具有增长潜能的共享住宿市场，因为在过去五年竣工的住宅显著减少，带动共享住宿需求。

新加坡的掉期利率预计会在美联储于今年下半年降息后开始下跌，今年内预计下跌50个基点。

至于新加坡今年来酒店交易的具体数量和交易额，世邦魏理仕回复《联合早报》询问时说，由于成交量很少，不足以提出与去年同期比较的结论，因此不提供相关数据，也不进行比较分析。

泰勒丝演唱会等大型活动加持 酒店业表现强劲

在入境旅客增加以及多项大型活动的加持下，新加坡酒店业表现强劲。

美国歌坛天后泰勒丝（Taylor Swift）3月初在我国连开六场演唱会，让本地酒店业生意大好。3月份的日均房费同比增长12.7%至358.91元，客房平均收入（RevPAR）则同比增加18.5%至284.03元。

3月份的入住率超过83.8%，但比2019年3月的84.3%稍低。

客房数量过去五年里增长4.6%，其中大部分新供应属于高档以上的酒店客房，主要原因是新加坡的建筑成本显著上升。有研究显示，建筑成本在2022年至2024年累计增加25%，是本区域内最大涨幅。

由于缺乏新酒店登场，酒店业主和经营者料会为酒店重新进行市场定位或更换品牌包装，同时也会更趋向于转型为生活时尚品牌，或把酒店重新发展为共享住宿或服务公寓。