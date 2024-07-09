预期美联储降息 本地投资者减少现金持有

过去两年进入加息周期，本地投资者42%的资产是现金储蓄和定存，在降息预期下，47%的本地投资者打算减少持有现金，投资其他产品。

富达国际星期一（7月8日）发布2024年亚太区投资者调查报告指出，接下来六至12个月全球降息预测的增加，令47%本地投资者计划转向风险投资。

但依然有大量本地投资者计划增持现金，45%计划在未来12个月增加现金持有量，高于区内的40%。53%的本地投资者也计划增加固定收益产品的投资，38%打算增加定期存款。

调查在5月15日至24日进行，共有6515名来自新加坡、澳大利亚、中国大陆、香港、台湾和日本六个地区的投资者参与，包括1002名本地投资者。

本地投资者配置最多的三个资产类别是股票（69%持有）、保险相关产品（67%）和定存（56%）。本地和香港投资者更倾向多样化投资组合，在现金相关产品中增加大量股票投资。中国大陆及日本投资者较为保守，依然重点投资定存。

在投资优先考量方面，53%的本地投资者专注长期资本积累，30%旨在获得定期收入。投资期限方面，37%的投资者计划开展超过五年的投资，16%计划开展在三至五年的投资，仅有4%的投资期限少于六个月。

本地投资者年回报率预期 亚太区最低

此外，本地投资者预期的年回报率为6.7%，为亚太地区中最低。台湾和澳大利亚投资者期待的年回报率最高，分别为9.5%和8.8%。

报告也显示，亚太投资者似乎正在为美国联邦储备局预计在未来六至12个月内降息周期带来的机会作准备。投资者倾向采取更高风险的投资，并预计减少现金持有量，将资本转入其他投资产品。53%的区域投资者计划增加股票投资，尤其是本地、台湾和澳大利亚的投资者。此外，64%的亚太投资者计划投资生息资产，这在台湾、澳大利亚和本地最为明显，有28%计划加大债券投资。

同时报告也发现，59%的亚太投资者因外部环境不明朗，在来年持续谨慎投资。本地62%的投资者会更谨慎投资。中国大陆投资者最为谨慎，77%会在来年谨慎投资，日本的比率只有37%。

富达国际东南亚及新加坡总监颜翠玲说：“大部分本地投资者积极考虑股票和债券等现金产品外的投资机会，但仍有大量投资者持有高水平现金和定期存款。虽然现金可以很好维持流动性和灵活性，但利率下降时，可能会损害总体财务回报。”