上半年非有地豪宅交易增 价格涨幅小

今年首六个月，新加坡非有地豪宅的交易额增长28.2%至7亿3670万元。在交易增加的推动下，豪华公寓价格也微涨0.9%。不过，在房地产降温措施奏效之下，豪宅市场前景仍充满不确定因素。

根据莱坊（Knight Frank）星期二（7月9日）公布的数据显示，本地非有地豪宅今年上半年的交易量，从去年下半年的72宗增加至98宗，这主要受到买家自住需求所推动。

不过，由于额外买方印花税（ABSD）高昂致使需求受到抑制，自去年下半年以来，豪华公寓的半年交易总额连续两度少于10亿元。

价格而言，今年上半年非有地豪宅尺价微升0.9%，从去年下半年的2319元攀升至2339元。但若与去年同期相比，尺价还是低了10.9%。

莱坊高端住宅与私人办公室主管龚顺伟说：“尽管交易量有所增加，非有地豪宅市场因为受到降温措施的束缚，前景仍旧不明朗。”

今年首六个月非有地豪宅交易中，最引人瞩目的是位于珊顿大道的Skywaters Residences的一个顶层单位，它以4730万元成交，尺价为6100元。

龚顺伟指出，由于缺少外国人买家的需求，卖家面对调低预期的压力，预计今年非有地豪宅价格变化将介于负1%至2%。

上半年有地住宅价格增幅达4.5％

在有地住宅市场方面，它的价格连续三个季度上扬，第二季环比增长1.8%。不过，相较于去年第四季4.6%和今年首季2.6%的环比增幅，有地住宅价格上涨速度有所放缓。

SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）在他的研究报告中说：“虽然有地住宅的价格升幅缓慢，平稳价格显示出一个有连贯需求的平衡市场。市场一直对有地住宅有兴趣，尤其是私宅提升者和高净值人士的存在，形成了持续需求。”

龚顺伟认为，由于有地住宅的供应有限，多数卖家会继续要求溢价，有地住宅价格今年会获得支持。

莱坊报告指今年首六个月，共有26亿元的有地住宅转售，比去年下半年增加18.3%。

优质洋房交易活动稍有增加，从去年下半年的两宗交易增加至五宗。其中包括一幢民东园（Bin Tong Park）优质洋房以8400万元转手，以及格洛路（Gallop Road）的优质洋房以4250万元转手。

莫汉也观察到，价值1000万元以上有地住宅的交易有所增加，从今年第一季的33宗增加至第二季的38宗，是去年第一季（43宗）以来最高的成交量。