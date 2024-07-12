分析：降息将为本地房地产市场带来更多活力

房地产项目开发需要大量资金支持，但利率高涨让发展商们不敢像以往一般轻易向银行借贷。大家都盼着降息，让房地产市场多一些活力。

经济师和房地产分析师认为，美国预计下来会降息，这对新加坡房地产投资将带来重大影响。

新加坡产业发展商公会（REDAS）星期五（7月12日）举办REDAS房地产市场研讨会，邀请嘉宾分享对房地产市场的分析和展望。

大华银行高级经济师柳天成在会上指出，美国联邦储备局将在9月和12月的议息会议上决定降息，但由于12月的议息会议紧跟着美国大选，政策变动可能会更加谨慎。

他说，即便是降息，美联储可能也不会把利率调低至疫情之前接近于零的水平，而是长期维持在3%至3.5%左右，除非再有黑天鹅事件出现。

他也说：“新加坡利率和美国利率变化趋势基本同步，因此美国高利率同样对新加坡房地产市场影响颇深。”

世邦魏理仕东南亚研究部主管宋明蔚也说，利率决定房地产项目开发的资金成本，对房地产投资影响重大。像当前的更高利率以及降息时间长期不确定，就造成新加坡大宗房地产交易额下跌。

不过新加坡在邻里零售、物流、酒店和核心中央区的办公楼项目仍有良好投资前景。她建议投资者趁降息来临之际，买入这些具投资潜能的资产。

住房需求上升 政府拟加大供给

另一方面，市区重建局总署长（建设规划）林利娟在活动上提到2025年发展总蓝图草案的公众咨询活动，其中提到新加坡需要开发更多住宅项目，以满足老龄化人口和单身人士的生活需求。

她指出，政府的数据显示到了2030年，新加坡四分之一的人口将达65岁及以上，同时平均家庭人数也在下降。

2022年新加坡平均家庭人数为3.09人，比2012年的3.53人来得低。2022年的独居家庭比例为15.5%，比2012年的9.5%，高了6个百分点。

林利娟说，在人口总量不变的情况下，平均家庭人数的下降意味着更多的住房需求，因此需要更多的住宅单位。