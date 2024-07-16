ARMO：亚细安加三经济发展趋势乐观 但通胀风险犹存

积极的出口贸易环境、扎实的本土需求和旅游业复苏，将继续推动亚细安加三（中国、日本及韩国）的经济增长，但通货膨胀和美国紧缩财务政策等下行风险依然存在。

亚细安加三宏观经济研究办公室（AMRO）星期二（7月16日）发表的季度展望报告显示，亚细安加三的2024年经济增长预测从4.5%向下微调至4.4%，2025年则从4.2%向上微调至4.3%，整体增长趋势预计依旧强劲。

AMRO将我国今年的经济增长预测从2.6%下调至2.4%，明年预测从1.9%上调至2%。

由于食品价格涨幅和输入性通胀比预期更低，除了缅甸和老挝外，AMRO将2024年亚细安加三的通胀水平预测从上季度时的2.5%下调至2.1%。

ARMO认为，尽管通胀基本受控，其相关风险依旧显著。全球能源与运输价格上升导致整体通胀率居高不下，而且受地缘政治因素影响，大宗商品和物流价格也可能上升。随着经济发展加速，各经济体的成本压力会增加。

“因中东战乱和油盟+（OPEC+）减少供应的决策而骤升的原油价格、红海冲突对海上物流的干扰、下半年拉尼娜（La Nina）现象可能对农业以及食品价格的影响，以及地缘政治恶化可能带来的供应链压力等因素，都可能使通胀加剧。”

另一方面，报告发现亚细安加三的出口贸易正在好转。除了基础效应在3月导致的萎缩，今年整个区域的出口需求稳步增长，且此趋势预计在未来几个月内将随着全球经济稳定而持续。

发达经济体正加大对科技产品的需求，全球持续增长的电子产品需求所带来的积极影响，逐渐从韩国等领头市场扩展至整个亚细安加三区域，带动电子产品出口。

ARMO指出，出行和旅游业基本回到疫情前水平，带动东南亚旅游大国的经济复苏。部分国家的游客量已经超过疫情前平均值，整体亚细安加三的游客量也接近2019年水平的90%。

降息力度或有限 美国相关风险继续上升

谈到利率走势，报告指出根据美国联邦储备局6月发出的信号，今年可能只会有一次降息。美联储长期处于高利率水平，已导致亚细安加三地区的债券收益率在6月下半旬上升，且区域内有多个股权市场表现更加低迷。

除了日本之外，大部分本土货币对美元继续贬值，而在财务政策上，除了印度尼西亚升息以稳定汇率，中央银行基本都继续保持按兵不动策略。

报告还指出，美国的长期高利率可能会延长亚细安加三的财政萎缩期，推迟复苏阶段的开启。

AMRO首席经济学家许和意在报告发布会上说，虽然利率高涨，但在本土经济增长强劲且通胀率较低的条件下，区域的央行并没有降息的必要。当然。有部分国家说，做好了跟美联储一起降息的准备。

此外，亚细安加三的资产市场波动在美国大选期间可能会增大，尤其是在政治走向可能加重中美贸易冲突的情况下。