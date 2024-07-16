“特朗普交易”与减息预期推高美股 美元黄金比特币皆走高

专家指出，从现在到年底，仍要关注通胀和利率。特朗普如果赢得大选，主张扩大财政支出和减税，将推高美国通胀压力，这将打乱美联储的减息计划。

市场瞬息万变，美国前总统特朗普遭枪击和美国联邦储备局主席鲍威尔的发言，主导这两天全球市场走势。“特朗普交易”（Trump Trade）和减息预期，带动美股创新高，黄金继续走强，美元小涨，比特币一度涨至两周最高。

美国星期一（7月15日）隔夜股市全面上扬，其中道琼斯工业指数攀升211点或0.5％，闭市再创新高。美国股市星期二（16日）开市走高，道琼斯工商指数攀升1.2％至40698.72的水平，创下日内新高。

截至新加坡时间星期二傍晚6时30分，黄金现货和期货价格都涨了0.7％，报每安士2440.2美元（约3278新元）和2446.4美元。

反映美元兑一揽子主要货币的美元指数连续两个交易日走高，累计上涨0.15％。比特币星期二跌大约2.3％，前一天涨至两个星期来的最高价6万4829.8美元。

盛宝（Saxo）外汇战略主管和全球市场策略师察那那（Charu Chanana）接受《联合早报》采访时说：“预期美联储将降息，以及向来主张减税的特朗普可能再次入主白宫，都推动美国股市，特别是从大型股，转向小型股。”

鲍威尔星期一的最新谈话表明，美联储不会等通货膨胀率回到2％才降息。根据CME FedWatch工具，市场目前预测今年将减息68个基点，9月降息已是定局。

刚过去的周末，共和党候选人特朗普参加竞选集会，现场发生枪击，他的右耳遭子弹击伤。

特朗普创办的社媒平台Truth Social母公司特朗普媒体与科技集团（Trump Media & Technology Group），星期一大涨31％，盘中一度涨将近50％。

特朗普声势飙升，投资者开始评估以他的政策主张为核心的“特朗普交易”，包括放宽监管、减税和增加财政支出，将如何影响市场。

在他上一次担任总统期间，“特朗普交易”带动美国股市，尤其是科技和金融股大涨，国债收益率上升和美元走强。由于特朗普也一直以加密货币拥护者自居，他胜选也被视为有利于加密货币。

然而，特朗普还主张对进口商品征收更高关税。这一次，他说要对所有中国商品征收60％关税，对世界其他市场的产品征收10％关税。

特朗普若主政，地缘政治风险恐怕再升高，尽管迎来了美联储将减息的好消息，亚洲股市却高兴不起来。MSCI亚洲指数（除了日本）两个交易日下跌近0.7％，新加坡和香港股市跌0.3％和3％。

报告：苹果推出AI平台 将掀起用户升级换机潮

Moomoo新加坡首席投资策略师林子平受访时说，美国总统竞选白热化，市场肯定会因选情出现反射反应。另外，8月是美国科技公司财报季，投资者将关注超大市值科技股的盈利表现。如果不如预期，市场短期将走软。

摩根史丹利（Morgan Stanley）日前的一份报告，将苹果公司列为首选股，认为苹果推出人工智能（AI）平台Apple Intelligence，将带动前所未有的用户升级和换机潮，苹果股价星期一再创新高。

从现在到年底，林子平认为，仍要关注通胀和利率。他说：“特朗普如果赢得大选，主张扩大财政支出和减税，将推高美国通胀压力，这将打乱美联储的减息计划。”

面对下半年的市场，辉立证券研究投资分析师王倩建议投资者做好应对利率下降和政治环境多变的准备。“我们仍然看好AI，与之相关，例如图形处理器（GPU）和高频宽记忆体（HBM）的资本支出仍不断增加，计划于今年发布的AI电脑也将带来投资机遇。”

察那那建议，优先考虑持续有盈利和现金流的优质公司，但要避免将所有资金集中在相同行业、资产和股市。