金价创新高 分析师：或将继续飙升

随着对美国联邦储备局降息的希望增加，以及一些交易员加大对特朗普第二次胜选美国总统的押注，黄金价格创下历史新高，但分析师预计金价仍将继续增长。

黄金现货价格星期三（7月17日）早上涨至每安士2473.18美元（约3312.76新元），超过了5月份创下的历史最高点。

美联储即将降息的猜测是推动金价上涨的原因之一。根据CME FedWatch工具，市场预测在9月美联储会议前减息25个基点，较低利率将降低持有黄金的机会成本，对黄金有利。

美国联邦储备局主席鲍威尔星期一（15日）说，最近的通胀数据，让他对价格上涨的速度以可持续方式回到美联储2%的目标更有信心。这些言论表明降息可能即将到来。交易员们预计今年将有两次25个基点的降息。

此外，特朗普遇袭也带动金价走高。投资者之前已在评估特朗普重返白宫的可能，遇袭和刑事案件驳回使他的胜选可能增强。

今年迄今金价上涨近两成

整体来看，今年迄今金价上涨近20%，主要原因为全球央行大量购买、中国消费者的强劲需求上升，以及在地缘政治紧张局势下对避险资产的需求增长。交易所挂牌基金（ETF）的持仓增加也推动金价上涨。

荷兰国际集团大宗商品策略师Ewa Manthey分析，对降息的乐观情绪正支撑黄金价格。此外，在当前的全球地缘政治和宏观经济形势下，黄金有望保持良好势头，同时央行需求将会增长。

惠理基金交易所挂牌基金（ETF）业务高级策略师赵善德说：“地缘政治的不确定性及央行需求成为近期金价的主要驱动力，我们持续看好2024下半年的黄金表现。美国总统候选人特朗普遭遇袭击令当选机会大增，我们预期将会加速推动美联储降息及实施宽松货币政策，而美国更强硬的对外政策可能会加剧全球的地缘政治不确定性，预期黄金受益于避险需求及美元转弱，或将继续飙升，可能再次挑战历史新高。”

他建议，即使预期金价在每次突破历史高位后都会出现适度回调，从技术面来看，任何回调于2300美元的强力支撑位上，都可为投资者提供良好的买入机会。