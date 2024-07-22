上周创历史新高后回落起点 本周金价分析师看法不一

（纽约综合电）市场对美国联邦储备局在9月会议上降息的预期不断增加，促使上周金价创下历史新高。但或许是上涨得太快，随后的回调在上周五将黄金价格拉回到起点。

展望本周黄金走势，分析师对黄金价格走势回归平衡和不确定，看涨和看跌者人数相同。

现货黄金上周初开始上涨，上周二（7月16日）更创下每安士2483美元的新历史高点。由于美联储主席鲍威尔发表鸽派言论，提高市场对秋季降息的乐观情绪，推动黄金走高，但金价始终未能突破2500美元的阻力位。

上周四（18日），美国发布高于预期的每周失业救济申请报告后，金价开始下跌。上周五（19日）微软系统因CrowdStrike软件更新而发生了全球大宕机事故，更造成市场陷入混乱，金价大跌2％。

总结一周黄金走势，现货黄金收报每安士2401.18美元，一周下跌0.61％，最高上探每安士2483.43美元，最低下探每安士2394.60美元。COMEX黄金期货报每安士2402.80美元，一周跌0.74％。

Adrian Day资产管理公司总裁戴伊（Adrian Day）认为，本周金价大致维持不变。“金价可能需要巩固后再上涨。然而，美联储开始降息周期的额外迹象可能随时推动金价上涨。”

市场分析网站VR Metals／Resource Letter发行人莱博威特（Mark Leibovit）说：“我一直保持谨慎，偶尔对冲逆势黄金和白银ETF。尽管我对黄金长期价格预期是2700美元，但短期内它可能下跌至1900美元至2000美元的水平。”

RJO期货公司（RJOFutures）高级商品经纪人哈贝科恩（Bob Haberkorn）则继续看好黄金前景。他说，尽管上周五黄金价格的疲软显著，但这不会影响黄金的中期吸引力。

他说：“我预计黄金不会长时间下跌。上周下跌将是短暂的，你会看到这是一个买入机会。”

拜登若退选 不会对金价产生实质影响

他也认为，若美国总统拜登退出总统选举不会对贵金属产生实质性影响。“我认为如果他退出，不会对任何人或市场构成冲击，不会影响金价或银价。”

根据最新的Kitco黄金调查，参与调查的16名分析师中，六人预计本周金价将上涨，另有六人预测价格将下跌。剩下的四人认为金价将在本周横盘整理。

Barchart.com高级市场分析师纽森（Darin Newsom）预计，金价短期内将继续下跌。

他说：“我坚持认为黄金在周线图上仍处于中期下行趋势。因此从更活跃的12月期货合约来看，周线随机指标仍然中性，意味着12月期货还有时间和空间下跌。”

CPM Group的分析师建议投资者本周保持观望，认为未来两周的黄金价格走势偏向下行，但之后的前景偏向上行。“在如此动荡的环境中，价格可能会大幅波动，可能测试2300美元，并可能再次达到2500美元。”