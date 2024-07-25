本地工业房地产价格租金入驻率 第二季均上涨

本地工业房地产价格和租金上扬，今年第二季环比分别涨1.2%和1.0%，整体入驻率也环比上升0.3个百分点至89.0%。不过租金涨幅是10个季度来最慢速度。

裕廊集团（JTC）星期四（7月25日）发布的第二季工业房地产市场报告显示，与去年同期相比，第二季价格和租金分别上涨3.0%和6.6%。

多用户工厂价格环比增幅最大

在各类工业房地产中，多用户工厂价格环比增幅最大，达1.7%。租金方面，环比涨幅最大的同样是多用户工厂，达1.5%，工业园则环比降低0.1%。

外部需求放缓 导致第二季租金环比涨幅变慢

仲量联行（JLL）东南亚研究与咨询部主管蔡炎亮博士说，第二季租金环比涨幅放缓至1.0%，是10个季度来最低，这主要由于工业园和仓库表现不佳。不过，他对当前表现不意外，因为来自外部需求放缓，尤其因为欧洲工厂活动下降导致欧洲需求放缓。

入驻率方面，仓库和多用户工厂最高，达91.3%；而工业园最低，为78.3%。因为新需求量超过新供应量，所有工业地产类型租用率环比提升0.2至0.8个百分点。不过同比来看，入驻率降低0.1个百分点。

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德说，第二季度多用户工厂和仓库交易量达516笔，比上一季激增42.1%，其中大量交易额介于100万至150万元，对寻求投资住宅市场外的投资者来说是可以接受的。

工业房地产需求增长 主要来自科技和制造公司

世邦魏理仕（CBRE）东南亚研究主管宋明蔚说，第二季度没有主要工业房地产完工，且租户净吸纳量良好，所以多用户工厂入驻率达91.3%；需求增长主要来自科技和制造公司。不过商业园入驻率表现不一，租金和入驻率差异源于建筑年龄和规格等因素。其中，纬壹区域平均空置率为9.0%，但东部可高达30%，国际商业园和裕廊的则接近40%。

报告还显示，截至6月底，预计约80万平方公尺的新工业空间预计在下半年竣工，明年将有多170万平方公尺的空间交付使用。相较之下，工业空间过去三年平均年供应和需求量分别是90万平方公尺和60万平方公尺。

莱坊（Knight Frank）研究部主管郑卫铭预测，整体工厂租金和价格预计在年底前保持稳定，2024全年的增长预计在3%到5%之间。

蔡炎亮预测，下半年本地贸易和制造业活动或上升，工业空间需求也可能因此增加。但是，红海冲突和美国总统选举结果可能会带来不确定性。